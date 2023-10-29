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    Продлит ли «Индиана» выигрышную серию?

    «Кливленд» — «Индиана». Ставка (к. 2.36) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Индиана»
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    Кливленд. «Рокет Мортгейдж ФилдХауз». Дата — 29 октября. Время — 02:30 по мск. «Кливленд» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Октября 2023 года
    Кливленд
  • НБА. Предсезонка
    •  Кливленд 02:30 Индиана Индиана
  • НБА. Предсезонка
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    «Кливленд»

    «Кливленд» провел два матча на старте нового сезона национальной баскетбольной ассоциации. В гостях «кавалеристы» выиграли у «Бруклина» (114:113). Результатом в составе команды из Огайо отличился Донован Митчел. Защитник «Кливленда» набрал 27 очков в матче, отдал 6 передач и сделал 5 подборов.

    В домашней игре против «Оклахомы» баскетболисты «Кливленда» потерпели поражение со счетом 105:108. Несмотря на проигрыш лучшим игроком матча стал всё тот же Митчелл. На счету лидера «Кливленда» — 43 очка.

    Все прогнозы на НБА

    Под вопросом участие в матче центрового Джарретта Аллена и Дариуса Гарленда. Баскетболисты получили травму колена и мышечную травму соответственно.

    «Индиана»

    «Индиана» подходит к матчу против «Кливленда» в боевом составе. В составе клуба нет травмированных и заболевших игроков.

    Баскетболисты Рик Карлайла с победы начали новый сезон в регулярном чемпионате. В стартовой игре турнира «Индиана» выиграла у «Вашингтона» (143:120).

    Вклад в победу команды внёс Брюс Браун — защитник «Индианы» отправил в кольцо «Вашингтона» 24 очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Кливленда» — 1.69, победа «Индианы» — 2.36.

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    Прогноз: «Индиана» в этом матче может продлить выигрышную серию до четырех побед. «Пэйсерс» сейчас на ходу и способен удивить соперников из «Кливленда».

    Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.36.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 224 с коэффициентом 1.80.

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    «Кливленд» — «Индиана»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Индиана» выигрышную серию?
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