Испания сыграет против Латвии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа L. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 12:45 мск. Испания — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Действующие чемпионы в группе L занимают второе место. Сборная Испании уступает канадцам лишь по дополнительным показателям.

Испанцы выиграли все три матча на первом групповом этапе. Защиту титутла команда начала с победы, обыграв Кот-д'Ивуар (94:64). Затем была виктория над Бразилией (96:78).

В третьей игре баскетбольного мундиаля сборная Испании обыграла команду Ирана (85:65). В этом поединке стоит отметить лидерские качества форварда сборной Испании Хуана Эрнангомеса, который отправил в кольцо соперника 21 очко.

Латвия

Сборная Латвии замыкает квартет L с 5 очками, но одна победа над испанцами может перевернуть все в турнирной таблице.

Латвийская команд на чемпионате мира стартовала с побед над Ливаном (109:70). В составе победителй лучшего результате добился Дайрис Бертанс, защитник оформил 20 очков.

Все прогнозы на баскетбол

Во 2-м туре чемпионата мира латвийский коллектив буквально вырывал победу у сборной Франции (88:86). Всю встречу Латвия проигрывала и лишь в 4-м отрезке поединка совершила камбэк, выиграв с перевесом 14 очков (26:12).

Сборная Латвии смазала концовку в поединке против Канады, уступив со счетом 75:101.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу хозяев: победа Испании — 1.18, победа Латвии — 4.88.

Прогноз: Испания — явный фаворит пары и должен с легкостью разобраться с соперником.

Ставка: Фора Испании (-11.5) с коэффициентом 2.01.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 169.5 с коэффициентом 1.89.