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    Сборная Испании обеспечит путевку в топ-8 ЧМ?

    Испания — Латвия. Ставка (к. 2.01) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 1 сентября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Испании
    Прогноз и ставки на Испания — Латвия
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    Испания — Иран. Чемпионат мира
    Испания сыграет против Латвии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа L. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 12:45 мск. Испания — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Испания

    Действующие чемпионы в группе L занимают второе место. Сборная Испании уступает канадцам лишь по дополнительным показателям.

    Испанцы выиграли все три матча на первом групповом этапе. Защиту титутла команда начала с победы, обыграв Кот-д'Ивуар (94:64). Затем была виктория над Бразилией (96:78).

    В третьей игре баскетбольного мундиаля сборная Испании обыграла команду Ирана (85:65). В этом поединке стоит отметить лидерские качества форварда сборной Испании Хуана Эрнангомеса, который отправил в кольцо соперника 21 очко.

    Латвия

    Сборная Латвии замыкает квартет L с 5 очками, но одна победа над испанцами может перевернуть все в турнирной таблице.

    Латвийская команд на чемпионате мира стартовала с побед над Ливаном (109:70). В составе победителй лучшего результате добился Дайрис Бертанс, защитник оформил 20 очков.

    Все прогнозы на баскетбол

    Во 2-м туре чемпионата мира латвийский коллектив буквально вырывал победу у сборной Франции (88:86). Всю встречу Латвия проигрывала и лишь в 4-м отрезке поединка совершила камбэк, выиграв с перевесом 14 очков (26:12).

    Сборная Латвии смазала концовку в поединке против Канады, уступив со счетом 75:101.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу хозяев: победа Испании — 1.18, победа Латвии — 4.88.

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    Прогноз: Испания — явный фаворит пары и должен с легкостью разобраться с соперником.

    Ставка: Фора Испании (-11.5) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 169.5 с коэффициентом 1.89.

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    Испания — Латвия: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Сборная Испании обеспечит путевку в топ-8 ЧМ?
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