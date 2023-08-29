В группе H предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Канады и Латвии. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 29 августа, начало — в 16:30 мск. Канада — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

Канадец Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» — один из лучших игроков по подборам на чемпионате мира. В двух победных для сборной Канады матчах Гилджес-Александер совершил 18 подборов. Больше только у доминиканца Карла-Энтони Таунса (21 подбор).

Сборная Канады уничтожила во 2-м туре мундиаля команду Ливана (128:73) — превосходиство в +55 очков.

Над обороной соперника успешно поиздевался второй лидер канадского коллектива Ар Джей Барретт из «Нью-Йорка».

В первом туре Канада переиграла одного из главных конкурентов — команду Франции (95:65).

Латвия

Сборная Латвии в первой игре баскетбольного мундиаля одержала победу над Ливаном (109:70). В составе победителй лучшего результате добился Дайрис Бертанс, защитник оформил 20 очков.

Во 2-м туре чемпионата мира латвийский коллектив буквально вырывал победу у сборной Франции (88:86). Всю встречу Латвия проигрывала и лишь в 4-м отрезке поединка совершила камбэк, выиграв с перевесом 14 очков (26:12).

Все прогнозы на баскетбол

В составе латвийской команды отличились Загарс, с 22 набранными очками и Смитс, который оформил 20 баллов.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу хозяев: победа Канады — 1.07, победа Латвии — 9.10.

Прогноз: Канада не должна испытать проблем с Латвией.

Ставка: Фора Канады (-16) с коэффициентом 2.01.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности поединка. В среднем за игру матчи с участием Канады и Латвии завершаются на отметке 170 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 179 с коэффициентом 1.93.