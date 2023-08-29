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    Кто займет 1 место в группе Н?

    Канада — Латвия. Ставка (к. 2.01) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Латвия
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    Шэй Гилджес-Александер с мячом
    В группе H предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Канады и Латвии. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 29 августа, начало — в 16:30 мск. Канада — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа H 29 Августа 2023 года
    Канада
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    Канада

    Канадец Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» — один из лучших игроков по подборам на чемпионате мира. В двух победных для сборной Канады матчах Гилджес-Александер совершил 18 подборов. Больше только у доминиканца Карла-Энтони Таунса (21 подбор).

    Сборная Канады уничтожила во 2-м туре мундиаля команду Ливана (128:73) — превосходиство в +55 очков.

    Над обороной соперника успешно поиздевался второй лидер канадского коллектива Ар Джей Барретт из «Нью-Йорка».

    В первом туре Канада переиграла одного из главных конкурентов — команду Франции (95:65).

    Латвия

    Сборная Латвии в первой игре баскетбольного мундиаля одержала победу над Ливаном (109:70). В составе победителй лучшего результате добился Дайрис Бертанс, защитник оформил 20 очков.

    Во 2-м туре чемпионата мира латвийский коллектив буквально вырывал победу у сборной Франции (88:86). Всю встречу Латвия проигрывала и лишь в 4-м отрезке поединка совершила камбэк, выиграв с перевесом 14 очков (26:12).

    Все прогнозы на баскетбол

    В составе латвийской команды отличились Загарс, с 22 набранными очками и Смитс, который оформил 20 баллов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу хозяев: победа Канады — 1.07, победа Латвии — 9.10.

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    Прогноз: Канада не должна испытать проблем с Латвией.

    Ставка: Фора Канады (-16) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности поединка. В среднем за игру матчи с участием Канады и Латвии завершаются на отметке 170 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 179 с коэффициентом 1.93.

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    Канада — Латвия: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто займет 1 место в группе Н?
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