ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»Стопроцентный «Сити». Ракета Родри принесла чемпионам впечатляющую победу над «Шеффилдом» Энди Руис и Энтони Джошуа5 самых громких апсетов в боксе в 21 веке «Арсенал» — «Фулхэм»Пальинья ошеломил «Арсенал». Команда Артеты не стала лучше за лето
  • 23:56
    • «Наполи» всухую обыграл «Сассуоло» в матче Серии А
  • 21:57
    • Гол Глушенкова обеспечил «Локомотиву» победу над «Сочи»
  • 21:28
    • «Ювентус» дома не смог обыграть «Болонью» в матче Серии А
  • 20:31
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Вильярреалом»
  • 20:28
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»
  • 20:27
    • «Ливерпуль» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»
    Все новости спорта

    Австралийцы завоюют путевку в следующий этап ЧМ?

    Австралия — Япония. Ставка (к. 2.03) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 29 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Германии
    Прогноз и ставки на Австралия — Япония
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Австралия — Германия. Чемпионат мира
    В группе Е предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Австралии и Японии. Играть будут на стадионе «Окинава арена». Матч пройдет 29 августа, начало — в 14:10 мск. Австралия — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа E 29 Августа 2023 года
    Австралия
  • Канберра
    •  Австралия 14:10 Япония Япония
  • Токио
    •

    Австралия

    После двух туров сборная Австралии занимает 2 место в группе Е мундиаля, что дает право команде попасть в следующий этап чемпионата мира. Австралийцы набрали 3 очка, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

    В стартовой игре баскетбольного чемпионата мира сборная Австралии одержала победу над финской командой (98:72). Во втором матче команда Грэма Арнольда уступила Германии (82:85).

    К слову, лидер сборной Австралии Патти Миллс является одним из бомбардиров чемпионата мира. На его счету 46 набранных очков — это второй результат на мундиале после доминиканца Карла-Энтони Таунса, у которого в активе 50 баллов.

    Несмотря на проигрыш от немецкой сборной, в составе команды Австралии стоит отметить результативную игру защитника Патти Миллса, который отправил в кольцо соперника 21 очко.

    Япония

    Сборная Японии вернулась в борьбу за путевку в топ-16 чемпионата мира, после того как обыграла команду Финляндии (98:88).

    В победной встрече лучшей игрой отметился Джошуа Хоукинсон, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 19 подборов.

    Все прогнозы на баскетбол

    Стартовый матч на чемпионате мира сборная Японии проиграла Германии (63:81). До этого азиатская команда проиграла еще два матча. Это были товарищеские игры против Словении (68:103) и Франции (70:88).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа Австралии— 1.02, Японии — 14.50.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: У Японии последний шанс зацепиться за путевку в следующий этап чемпионата. Для этого в заключительной игре нужно обыграть австралийцев. Победить будет сложно, практически нереально. Можно сыграть на плюсовой форе Японии, зная, что победу наверняка одержит Австралия.

    Ставка: Фора Японии (+17) с коэффициентом 2.03.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности сборной Австралии. В среднем за игру австралийцы забрасывают около 90 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Германии больше 95.5 с коэффициентом 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Китай — Южный Судан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Венесуэла — Кабо-Верде
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Иордания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кот д’Ивуар — Иран
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Грузия — Словения
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пуэрто-Рико — Сербия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Греция — США
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Испания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оболонь — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Супер Нова — Лиепая
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рахимова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мухова — Хантер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Машарова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Грачева — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Австралия — Япония: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Австралийцы завоюют путевку в следующий этап ЧМ?
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры