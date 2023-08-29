В группе Е предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Австралии и Японии. Играть будут на стадионе «Окинава арена». Матч пройдет 29 августа, начало — в 14:10 мск. Австралия — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия

После двух туров сборная Австралии занимает 2 место в группе Е мундиаля, что дает право команде попасть в следующий этап чемпионата мира. Австралийцы набрали 3 очка, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

В стартовой игре баскетбольного чемпионата мира сборная Австралии одержала победу над финской командой (98:72). Во втором матче команда Грэма Арнольда уступила Германии (82:85).

К слову, лидер сборной Австралии Патти Миллс является одним из бомбардиров чемпионата мира. На его счету 46 набранных очков — это второй результат на мундиале после доминиканца Карла-Энтони Таунса, у которого в активе 50 баллов.

Несмотря на проигрыш от немецкой сборной, в составе команды Австралии стоит отметить результативную игру защитника Патти Миллса, который отправил в кольцо соперника 21 очко.

Япония

Сборная Японии вернулась в борьбу за путевку в топ-16 чемпионата мира, после того как обыграла команду Финляндии (98:88).

В победной встрече лучшей игрой отметился Джошуа Хоукинсон, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 19 подборов.

Все прогнозы на баскетбол

Стартовый матч на чемпионате мира сборная Японии проиграла Германии (63:81). До этого азиатская команда проиграла еще два матча. Это были товарищеские игры против Словении (68:103) и Франции (70:88).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа Австралии— 1.02, Японии — 14.50.

Прогноз: У Японии последний шанс зацепиться за путевку в следующий этап чемпионата. Для этого в заключительной игре нужно обыграть австралийцев. Победить будет сложно, практически нереально. Можно сыграть на плюсовой форе Японии, зная, что победу наверняка одержит Австралия.

Ставка: Фора Японии (+17) с коэффициентом 2.03.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности сборной Австралии. В среднем за игру австралийцы забрасывают около 90 очков.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Германии больше 95.5 с коэффициентом 2.03.