На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Китая будет принимать сборную Южного Судана. Игра пройдет на «Смарта Аранета Колизеум» 28 августа. Начало встречи — в 11:00 мск. Китай — Южный Судан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Китай

Сборная Китая в первом матче на турнире не смогла ничего противопоставить сербам, которые просто разнесли в щепки азиатов, нанеся им пока что самое крупное поражение на этом чемпионате.

Азиаты проиграли своим европейским соперникам 42 очка, и тут комментарии просто излишни.

Если сборная из Поднебесной продолжит демонстрировать такой же слабый баскетбол и дальше, то на чемпионате она не сможет выиграть ни одного поединка.

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Пока что из увиденного можно смело констатировать тот факт, что в поединке против сборной Южной Судана шансов на успех откровенно не много.

Южный Судан

Команда из Южного Судана является сильнейшей именно среди представителей африканского континента на этом первенстве.

Поэтому котировки перед матчей м со сборной Пуэрто-Рико в стартовом поединке на турнире были вполне сравнимы с ожиданиями поклонником этого коллектива.

Ожидания в полной мере оправдались, поскольку африканцы с пуэрториканцами сыграли первый овертайм на мировом чемпионате, но в итоге проиграли своему сопернику.

Если игроки из Южного Судана продолжат играть в таком роде, то довольно легко и непринужденно расправятся с китайцами.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа Италии — 3.94, победа Доминиканской Республики — 1.26.

Прогноз: Сборная Южной Судана выглядит более реальным претендентом на победу.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.87.

Альтернативный прогноз: Китайцы снова не наберут много очков.

Альтернативная ставка: ИТМ (1) 73 с коэффициентом 2.02.