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    Все новости спорта

    Китайцы смогут что-то сделать с Южным Суданом?

    Китай — Южный Судан. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч чемпионата мира, 28 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол
    Прогноз и ставки на Китай — Южный Судан
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    Китай
    На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Китая будет принимать сборную Южного Судана. Игра пройдет на «Смарта Аранета Колизеум» 28 августа. Начало встречи — в 11:00 мск. Китай — Южный Судан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа B 28 Августа 2023 года
    Китай
  • Пекин
    •  Китай 11:00 South Sudan South Sudan
  • ЧМ-2023. Группа B
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    Китай

    Сборная Китая в первом матче на турнире не смогла ничего противопоставить сербам, которые просто разнесли в щепки азиатов, нанеся им пока что самое крупное поражение на этом чемпионате.

    Азиаты проиграли своим европейским соперникам 42 очка, и тут комментарии просто излишни.

    Если сборная из Поднебесной продолжит демонстрировать такой же слабый баскетбол и дальше, то на чемпионате она не сможет выиграть ни одного поединка.

    Все прогнозы на баскетбол

    Пока что из увиденного можно смело констатировать тот факт, что в поединке против сборной Южной Судана шансов на успех откровенно не много.

    Южный Судан

    Команда из Южного Судана является сильнейшей именно среди представителей африканского континента на этом первенстве.

    Поэтому котировки перед матчей м со сборной Пуэрто-Рико в стартовом поединке на турнире были вполне сравнимы с ожиданиями поклонником этого коллектива.

    Ожидания в полной мере оправдались, поскольку африканцы с пуэрториканцами сыграли первый овертайм на мировом чемпионате, но в итоге проиграли своему сопернику.

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    Если игроки из Южного Судана продолжат играть в таком роде, то довольно легко и непринужденно расправятся с китайцами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа Италии — 3.94, победа Доминиканской Республики — 1.26.

    Прогноз: Сборная Южной Судана выглядит более реальным претендентом на победу.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.87.

    Альтернативный прогноз: Китайцы снова не наберут много очков.

    Альтернативная ставка: ИТМ (1) 73 с коэффициентом 2.02.

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    Китай — Южный Судан: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Китайцы смогут что-то сделать с Южным Суданом?
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