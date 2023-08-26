ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс Перейра5 бойцов UFC, обогнавших весь дивизион благодаря одной победе Лионель МессиИскусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег РишарлисонШанс Ришарлисона. Как Постекоглу и «Шпорам» выжать максимум из бразильца?
  • 22:31
    • «Айнтрахт» не смог обыграть «Левски» в финале квалификации ЛК
  • 19:44
    • Медведев, Рублев, Алькарас, Джокович и другие узнали первых соперников на US Open
  • 19:10
    • Эрика Андреева вышла в финал квалификации US Open
  • 18:03
    • «Челси» подписал 18-летнего форварда «Сантоса»
  • 17:29
    • «Аль-Наср» объявил о трансфере Ляпорта
    Все новости спорта

    Иран не создаст проблем Бразилии?

    Иран — Бразилия. Ставка (к. 2.09) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 26 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол
    Прогноз и ставки на Иран — Бразилия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бразилия — Польша
    В группе G предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Ирана и Бразилии. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 26 августа, начало — в 12:45 мск. Иран — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа G 26 Августа 2023 года
    Иран
  • Тегеран
    •  Иран 12:45 Бразилия Бразилия
  • Бразилиа
    •

    Иран

    Сборная Ирана квалифицировалась на чемпионат мира с 4-го места отборочной группы F. Азиатская команда шагнула на мундиаль вместе с Австралией, Китаем и Японией.

    На данный момент Иран занимает 20 место в рейтинге ФИБА. Сборная 4 раза участвовала в финальной части чемпионата мира. Лучший результат — 19 место, которого иранцы добились в далеком 2010-м.

    У Ирана прослеживается черная полоса, в 9-ти товарищеских матчах, коллектив смог выиграть лишь два поединка: были обыграны Венесуэла (89:87) и Иордания (81:73).

    Бразилия

    Сборная Бразилии регулярно выступает на чемпионатах мира, за плечами команды 19 баскетбольных мундиалей. Дважды был завоеван титул: 1959-м и 1963-м годах. В рейтинге ФИБА Бразилия занимает 13 место.

    На чемпионат мира бразильцы попали благодаря рейтингу команд, занявших 4 место в квалификации. Таким образом сборная Бразилии пропустила вперед Мексику, Пуэрто-Рико и США.

    Все прогнозы на баскетбол

    В летнее межсезонье сборная Бразилии провела 5 товарищеских матчей. Сначала были три победы над Южным Суданом (85:75), Австралией (98:86) и Венесуэлой (83:71). Потом были два фиаско в противостоянии с Италией (87:93) и Сербией (85:89).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу гостей: победа Ирана — 14.50, победа Бразилии — 1.02.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Бразилия — явный фаворит пары и должен с легкостью разобраться с соперником.

    Ставка: Фора Бразилии (-19.5) с коэффициентом 2.09.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка. В среднем за игру матчи с участием Ирана и Бразилии завершаются на отметке 160-170 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 158.5 с коэффициентом 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч ЛАСК — Зриньски
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Чукарички
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Легечка — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мария — Фернандес
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Дьере — Баэс
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Австралия
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ангола — Италия
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мексика — Черногория
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Латвия — Ливан
  • Баскетбол
  • Завтра в 12:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Филиппины
  • Баскетбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Германия — Япония
  • Баскетбол
  • Завтра в 15:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Египет — Литва
  • Баскетбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Канада — Франция
  • Баскетбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Иран — Бразилия: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Иран не создаст проблем Бразилии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры