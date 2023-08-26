Иран
Сборная Ирана квалифицировалась на чемпионат мира с 4-го места отборочной группы F. Азиатская команда шагнула на мундиаль вместе с Австралией, Китаем и Японией.
На данный момент Иран занимает 20 место в рейтинге ФИБА. Сборная 4 раза участвовала в финальной части чемпионата мира. Лучший результат — 19 место, которого иранцы добились в далеком 2010-м.
У Ирана прослеживается черная полоса, в 9-ти товарищеских матчах, коллектив смог выиграть лишь два поединка: были обыграны Венесуэла (89:87) и Иордания (81:73).
Бразилия
Сборная Бразилии регулярно выступает на чемпионатах мира, за плечами команды 19 баскетбольных мундиалей. Дважды был завоеван титул: 1959-м и 1963-м годах. В рейтинге ФИБА Бразилия занимает 13 место.
На чемпионат мира бразильцы попали благодаря рейтингу команд, занявших 4 место в квалификации. Таким образом сборная Бразилии пропустила вперед Мексику, Пуэрто-Рико и США.
В летнее межсезонье сборная Бразилии провела 5 товарищеских матчей. Сначала были три победы над Южным Суданом (85:75), Австралией (98:86) и Венесуэлой (83:71). Потом были два фиаско в противостоянии с Италией (87:93) и Сербией (85:89).
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в победу гостей: победа Ирана — 14.50, победа Бразилии — 1.02.
Прогноз: Бразилия — явный фаворит пары и должен с легкостью разобраться с соперником.
Ставка: Фора Бразилии (-19.5) с коэффициентом 2.09.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка. В среднем за игру матчи с участием Ирана и Бразилии завершаются на отметке 160-170 очков.
Альтернативная ставка: Тотал больше 158.5 с коэффициентом 2.00