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    Прибьёт ли «Филадельфия» соперника и выйдет в 1/2?

    «Филадельфия» — «Бостон». Прогноз (к 2.15), ставка на матч 1/4 финала НБА, 12 мая 2023 года

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    «Филадельфия» — «Бостон». Четвертьфинал НБА
    Филадельфия. Штат Пенсильвания. Арена «Веллс-Фарго-центр». Дата — 12 мая. Время — 02:30 по мск. «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 12 Мая 2023 года
    Филадельфия
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    «Филадельфия»

    «Филадельфия» обыграла «Бостон» (115:103) и вышла вперёд в серии второго раунда плей-офф НБА (3:2 — в серии). В этом матче в составе команды результативностью отметился Джоэл Эмбиид, который отправил в кольцо соперника 33 очка.

    В этом противостоянии именно «Филадельфия» открыла счёт в серии, потом были два проигрыша от «Бостона» (87:121 и 102:114). Восстановившись от травмы Джоэл Эмбиид сыграл ключевую роль в четвёртом и пятом матчах дуэли. Их «Филадельфия» выиграла (116:115 и 115:103).

    В первом раунде плей-офф «Филадельфия» обыграла «Бруклин», причем «Сиксерс» хватило четырёх матчей для победы (4:0 — победа «Филадельфии» в серии).

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    В плей-офф баскетболисты из штата Пенсильвания выли с третьего места. В Восточной конференции «Филадельфия» одержала 54 победы и проиграла в 28 матчах.

    «Бостон»

    «Бостон» в шаге от вылета, ещё одно поражение от «Филадельфии» может преградить «кельтам» дорогу в полуфинал. Пятый матч серии проиграли (103:115). Однако лучшим игроком матчал стал Джейсон Тейтум. Лидер «Бостона» оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов.

    «Бостон» не может обыграть соперника уже второй матч подряд. Была неудачная игра со счётом 115:116. В этой встрече всё решалось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (107:107).

    На предыдущей стадии «Бостон» выбил из турнира «ястребов» из Атланты (4:2 — победа в серии). «Селтикс» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате были 57 побед и 25 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Филадельфии» — 2.15, победа «Бостона» — 1.81.

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    Прогноз: «Филадельфия» близка к тому, чтобы выбить из турнира вице-чемпиона ассоциации. Команда сейчас на ходу, а лидер «76-х» Джоэл Эмбиид поймал кураж. К тому же «Филадельфия» играет дома. Наш выбор в пользу хозяев.

    Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 2.15.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности «Филадельфии». В среднем за игру команда забрасывает 115 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 106.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на баскетбол. Прибьёт ли «Филадельфия» соперника и выйдет в 1/2?
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