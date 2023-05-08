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    «Денвер» снова оторвется на расстояние двух побед?

    «Финикс» — «Денвер». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 08 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Денвер»
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    «Денвер»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 08 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 08 Мая 2023 года
    Финикс
  • НБА. Плей-офф
    •  Финикс 03:00 Денвер Денвер
  • НБА. Плей-офф
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    «Финикс»

    «Финикс» в домашнем поединке смог все же переиграть «Денвер», но та победа
    далась очень большой ценой.

    Команде Уильямса повезло, что его игроки попадали почти все, что бросали в кольцо соперника.

    Больше всех у «Санз» ожидаемо отличились Букер и Дюрант, которые набрали 47 и 39 очков соответственно.

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    Вряд ли удача так будет сопутствовать коллективу Монти Уильямса и во второй домашней игре, поэтому нужно придумывать серьезный оборонительный план на предстоящий домашний матч.

    «Денвер»

    Мало, кто надеялся на то, что «Денвер» сможет забрать и третий матч этой серии, но этого и не произошло.

    Хотя Йокич снова был бесподобен и набрал каких-то невероятных 30+17+17. Остальные партнеры по клубу не отставали, но их усилий все равно не хватило для общей победы клуба из Колорадо.

    Мэлоун явно постарается играть большей «изоляций» в предстоящей игре, поскольку у «Финикса» проблемы с позиционной обороной.

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    «Самородки» вполне способны забрать себе четвертую игру серии, если сыграют максимально грамотно на выманивание соперника на себя.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.75, победа «Финикса» — 2.25.

    Прогноз: «Финиксу» не будет больше так везти, как в предыдущем матче и гости возьмут матч на чужом паркете.

    Альтернативный прогноз: Матч будет оборонительным поэтому много очков мы не увидим.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.25.

    Альтернативная ставка: ТМ 223 с коэффициентом 2.21.

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    «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» снова оторвется на расстояние двух побед?
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