В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 08 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» в домашнем поединке смог все же переиграть «Денвер», но та победа

далась очень большой ценой.

Команде Уильямса повезло, что его игроки попадали почти все, что бросали в кольцо соперника.

Больше всех у «Санз» ожидаемо отличились Букер и Дюрант, которые набрали 47 и 39 очков соответственно.

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Вряд ли удача так будет сопутствовать коллективу Монти Уильямса и во второй домашней игре, поэтому нужно придумывать серьезный оборонительный план на предстоящий домашний матч.

«Денвер»

Мало, кто надеялся на то, что «Денвер» сможет забрать и третий матч этой серии, но этого и не произошло.

Хотя Йокич снова был бесподобен и набрал каких-то невероятных 30+17+17. Остальные партнеры по клубу не отставали, но их усилий все равно не хватило для общей победы клуба из Колорадо.

Мэлоун явно постарается играть большей «изоляций» в предстоящей игре, поскольку у «Финикса» проблемы с позиционной обороной.

«Самородки» вполне способны забрать себе четвертую игру серии, если сыграют максимально грамотно на выманивание соперника на себя.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.75, победа «Финикса» — 2.25.

Прогноз: «Финиксу» не будет больше так везти, как в предыдущем матче и гости возьмут матч на чужом паркете.

Альтернативный прогноз: Матч будет оборонительным поэтому много очков мы не увидим.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.25.

Альтернативная ставка: ТМ 223 с коэффициентом 2.21.