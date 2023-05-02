Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 2 мая. Время — 02:30 по мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» вышел в четвертьфинал турнира благодаря выигрышу в шестиматчевой дуэли с «Атлантой» (4:2 — победа в серии). Всё началось с двух домашних побед «бостонских кельтов» (112:99 и 119:106).

Затем «Атланте» удалось сократить отставание в серии (122:130 — поражение «Бостона»). Для вице-чемпиона НБА — это был урок и баскетболисты выиграли в четвертой встрече (129:121).

Для выхода в 1/4 финала «Бостону» оставалось выиграть ещё одну встречу, но «ястребы» из Атланты вновь напомнили о себе и добились успеха в пятом поединке противостояния (119:117).

Все прогнозы на НБА

У «Атланты» появилась надежда догнать соперника в серии и перевести противостояние в заключительный финальный матч. Но «Бостон» решил всё иначе, переиграв оппонента (128:120). Вклад в победу победителей внесли Джейлен Браун — 32 очка и Джейсон Тейтум, которому удалось оформить дабл-дебл: 30 очков и 14 подборов.

«Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 встреч.

«Филадельфия»

«Филадельфия» вышла в 1/4 финала, переиграв на предыдущей стадии «Брулкин» (4:0). В домашних матчах «76-е» буквально уничтожили соперника (121:101 и 96:84).

А вот в гостях нью-йоркцы дали бой сопернику, но баскетболисты «Филадельфии» всё же смогли добить оппонента и завершить серию, так и не продлив её до пятой или шестой встречи. Это были победы со счётом 102:97и 96:88.

Пожалуй, ключевой игрок «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не сможет сыграть против «Бостона» в первом матче четвертьфинального противостояния. У центрового — травма колена, которую Эмбиид получил в третьем поединке 1/8 финала с «Бруклином». Тогда игрок провел на площадке больше 37 минут игрового времени.

Если участие Эмбиида в матче с «Бостоном» только под вопросом, то Дэниел Хаус точно пропустит игру из-за болезни. Ранее форвард по этой же причине не сыграл в последних двух встречах первого раунда плей-офф.

В 1/8 финала турнира «Филадельфия» вышла с третьего места Восточной конференции, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.38, победа «Филадельфии» — 3.44.

Прогноз: В регулярном сезоне чемпионата соперники встречались четыре раза — три встречи остались за «Бостоном» (110:107, 106:99 и 126:117). За плечами «Филадельфии» — одна победа (103:101). Преимущество команды-победительницы составляла от двух до девяти очков. В четвертьфинале соперники, наверняка будут осторожничать.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.95.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности поединка. Соперники в личных встречах забросили не более 217 очков. Исключение — встреча, которая завершилась со счётом 126:117.

Альтернативная ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 2.15.