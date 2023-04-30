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    Кто одержит первую победу в серии?

    «Нью-Йорк» — «Майами». Прогноз (к. 2.10), ставка на матч 1/4 финала НБА, 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Майами»
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    Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 30 апреля. Время — 20:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» вышел в четвертьфинал турнира, переиграв на предыдущей стадии «Кливленд» (4:1 — победа «никсов» в серии). В последней пятой встрече нью-йоркцы нанесли поражение «кавалеристам» (106:95).

    Ключевую роль в этой встрече сыграл Джален Брансон. Защитник отправил в кольцо соперника 23 очка, сделал четыре передачи и совершил четыре подбора.

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    Таким образом «Нью-Йорк», который финишировал в Восточной конференции на пятом месте, выбил из турнира «Кливленд», занявший четвёртую строчку. В регулярном сезоне «Нью-Йорк» одержал 47 побед и потерпел 35 поражений.

    «Майами»

    «Майами» сотворил сенсацию в противостоянии с «Милуоки». «Хитовцы» оставили за бортом плей-офф победителя Восточной конференции (4:1 — победа в серии). Путёвку в 1/4 финала баскетболисты из Флориды завоевали в пятой встрече противостояния. Всё решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (118:118).

    В дополнительное время «Майами» вырвал победу у «Милуоки» со счётом 128:126. Лучшим игроком поединка стал Джимми Батлер, набрав 42 очка, сделав четыре передачи и совершив восемь подборов.

    К тому же продолжается победная серия «Майами», которая состоится из трёх матчей. В плей-офф НБА «Хит» пробивался через квалификацию. В стадии плей-ин «Майами» нанёс поражение «Чикаго» (102:91) и с восьмого места вышел в 1/8 финала турнира.

    Сражение с «Милуоки» за выход в четвертьфинал прошло успешно. На очереди битва против «Нью-Йорка», на кону — выход в финал Восточной конференции и в полуфинал НБА.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.52, победа «Майами» — 2.79.

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    Прогноз: Играют команды, которые на предыдущей стадии плей-офф выбили из чемпионской гонки фаворитов своих пар. Победная серия «Нью-Йорка» и «Майами» состоит из трёх матчей. Обе команды подходят к первому четвертьфинальному поединку в боевом составе. Наверняка, победитель стартовой игры серии не сделает это с большим перевесом.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.10.

    Альтернативный прогноз: 230-240 очков — средний показатель игр с участием «Майами». Возможно, «хитовцы» устроят результативный матч с «Нью-Йорком».

    Альтернативная ставка: Тотал больше 211 с коэффициентом 2.14.

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    «Нью-Йорк» — «Майами»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто одержит первую победу в серии?
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