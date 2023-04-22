Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 22 апреля. Время — 04:30 по мск. «Миннесота» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

После двух матчей серии с уверенностью можно констатировать тот факт, что «Миннесота» совершенно не готова к матчам на выбывание.

Хоть во втором матче серии как клуб Финча и проиграл меньше 10 очков, но по рисунку игры не было видно, что у «Тимбервулвз» есть хоть какие-то отдаленные шансы на успех. Причем Эдвардс набрал 41 очко, но на фоне слаженной игры «Денвера» они вообще ничем не помогли.

В предстоящем поединке «Миннесоте» нужно делать что-то невероятное для выигрыша, иначе команда из Миннеаполиса не сможет выбраться с 0:3 в серии. Пока что никаких предпосылок к тому, что «Тимбервулвз» заберут хотя бы один матч серии, не видно.

«Денвер»

«Денвер» уверенно движется к своей цели и пока что на серию против «Миннесоты» затрачивает ровно столько сил, сколько нужно для победы.

Во втором мачте серии была одержана очередная легкая победа, а Мюррей с Йокичем оформили на двоих 67 очков в кольцо соперника. «Наггетс» постараются сделать все возможное, чтобы не затягивать серию и постараются сыграть в щадящий баскетбол в гостях, но победить.

Если хозяева не найдут способа, как остановить Мюррея, то он их похоронит в ближайшем поединке, а Мэлоун продолжает на него возлагать надежды.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Миннесоты» — 2.20, победа «Денвера» — 1.70.

Прогноз: «Денвер» выиграет и в гостях.

Альтернативный прогноз: Матч не будет с обилием очков, а гости выиграют с минимальным счетом.

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 2.33.

Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.25.