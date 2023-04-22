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    «Миннесота» — «Денвер». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 22 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Денвер»
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    «Денвер»
    Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 22 апреля. Время — 04:30 по мск. «Миннесота» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 22 Апреля 2023 года
    Миннесота
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    «Миннесота»

    После двух матчей серии с уверенностью можно констатировать тот факт, что «Миннесота» совершенно не готова к матчам на выбывание.

    Хоть во втором матче серии как клуб Финча и проиграл меньше 10 очков, но по рисунку игры не было видно, что у «Тимбервулвз» есть хоть какие-то отдаленные шансы на успех. Причем Эдвардс набрал 41 очко, но на фоне слаженной игры «Денвера» они вообще ничем не помогли.

    В предстоящем поединке «Миннесоте» нужно делать что-то невероятное для выигрыша, иначе команда из Миннеаполиса не сможет выбраться с 0:3 в серии. Пока что никаких предпосылок к тому, что «Тимбервулвз» заберут хотя бы один матч серии, не видно.

    «Денвер»

    «Денвер» уверенно движется к своей цели и пока что на серию против «Миннесоты» затрачивает ровно столько сил, сколько нужно для победы.

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    Во втором мачте серии была одержана очередная легкая победа, а Мюррей с Йокичем оформили на двоих 67 очков в кольцо соперника. «Наггетс» постараются сделать все возможное, чтобы не затягивать серию и постараются сыграть в щадящий баскетбол в гостях, но победить.

    Если хозяева не найдут способа, как остановить Мюррея, то он их похоронит в ближайшем поединке, а Мэлоун продолжает на него возлагать надежды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Миннесоты» — 2.20, победа «Денвера» — 1.70.

    Прогноз: «Денвер» выиграет и в гостях.

    Альтернативный прогноз: Матч не будет с обилием очков, а гости выиграют с минимальным счетом.

    Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 2.33.

    Альтернативная ставка: ТМ 218 с коэффициентом 2.25.

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    «Миннесота» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» выиграет третий матч подряд?
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