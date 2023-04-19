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    «Кливленд» возьмёт реванш за поражение в первом матче?

    «Кливленд» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 2.45), ставка на матч плей-офф НБА, 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Нью-Йорк»
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    «Нью-Йорк»
    Кливленд. Огайо. «Рокет Мортгедж Филдхаус». Дата — 19 апреля. Время — 02:30 по мск. «Кливленд» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 19 Апреля 2023 года
    Кливленд
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    «Кливленд»

    «Кливленд» проиграл первый матч «Нью-Йорку» (97:101) в плей-офф турнира. Всего четыре очка разделили соперников. Несмотря на поражение в составе «Кливленда» лучшего показателя добился Донован Митчелл, который оформил 38 очков.

    Проигрышная серия «Кливленда» продлилась до двух матчей. До неудчной встречи с «Нью-Йорком», команда из Огайо проиграла «Шарлотт» (95:106) в последнем туре регулярного чемпионата.

    В Восточной конференции «Кливленд» занял четвёртое место при 51 победе и 31 поражении, завоевав путёвку в плей-офф досрочно.

    На больничной койке команды лежит Дилан Уиндлер, у игрока травма ноги. Восстановились от травм Дариус Гарленд, Карис ЛеВерт, Донован Митчелл и Иссак Окоро.

    В прошлом сезоне «Кливленд» не смог выйти в плей-офф НБА. В квалификационном турнире «кавалеристы» проиграли «Бруклину» (108:115) и «Атланте» (101:107).

    «Нью-Йорк»

    Джален Брансон удачно вернулся в игру, оформив в первом матче плей-офф 27 очков. А его команда «Нью-Йорк» нанесла поражение «Кливленду» (101:97) в стартовом поединке серии.

    Из-за травмы руки Джален Брансон пропустил два матча с участием своей команды в регулярном чемпионате. Проиграли «Индиане» (136:141) и «Нью-Орлеану» (105:113).

    «Нью-Йорк» вышел в плей-офф с пятого места Востока. На первом этапе команда одержала 47 побед и потерпела 35 поражений.

    После травм в строй «никсов» вернулись Дуэйн Вашингтон, Джулиус Рэндл и Дакуан Джефрис.

    В прошлом сезоне «Нью-Йорк» не смог выйти даже в плей-ин турнира. Команда финишировала в Восточной конференции на 11 месте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Кливленда» — 1.54, победа «Нью-Йорка» — 2.71.

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    Прогноз: Будет упорная борьба двух равных команд. Если получится встреча, как в первом матче, то не стоит ожидать результативного баскетбола.

    Ставка: Тотал меньше 207 с коэффициентом 2.45.

    Альтернативный прогноз: Предыдущая встреча «Кливленда» и «Нью-Йорка» завершилась победой «никсов» с разницей в 4 очка. Возможно, во второй встрече тоже не будет разгромной победы одной из команд.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 в 6 и менее очков с коэффициентом 2.90.

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    «Кливленд» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» возьмёт реванш за поражение в первом матче?
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