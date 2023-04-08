Лос-Анджелес. «Crypto.com-арена». Дата — 8 апреля. Время — 23:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

На финише сезона в регулярном чемпионате «Лос-Анджелес Клипперс» одержал важную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:118), которая вернула команду- победительницу в топ-6 Западной конференции.

Вклад в победу «Клипперс» внёс Норман Пауэлл, защитник «парикмахеров» отправил в кольцо соперника 27 очков, отдал четыре передачи и совершил два подбора.

Таким образом «парикмахеры» прервали проигрышную серию, которая состояла из двух матчей: «Нью-Орлеан» (114:122) и «Мемфис» (94:108).

В предстоящем поединке команде не смогут помочь травмированные игроки Маркус Моррис и Пол Джордж. После травмы в игру вернулся Эрик Гордон.

У «Лос-Анджелес Клипперс» положительный баланс побед и поражений. Команда добилась успеха в 42 матчах и потерпела неудачу в 38 встречах.

«Портленд»

«Портленд» занял 13 место в своей конференции при 33 победах и 47 поражениях. Так «речники» завершили свое участие в сезоне. Осталось лишь провести последние два матча.

Дела у команды идут не лучшим образом — четыре проигрыша в последних пяти матчах. «Портленд» проиграл «Сан-Антонио» (127:129), «Мемфису» (109:119) и дважды «Сакраменто» (114:138 и 80:120).

В лазарете команды восемь баскетболистов: Ибу Баджи (травма колена), Кеон Джонсон (травма пальца), Джастис Уинслоу (травма лодыжки), Анферни Саймонс (травма ноги), Джерами Грант (мышечная травма), Дэмиан Лиллард (травма икры), Нассир Литтл (травма лодыжки) и Юсуф Нуркич (травма колена).

Матч последнего тура «Портленд» проведёт дома, в гости пожалует действующий чемпион — «Голден Стэйт».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.09, победа «Портленда» — 8.10.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары. Ожидается уверенная победа хозяев с внушительным перевесом, так как у «Портленда» большие проблемы с составом.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-18.5) с коэффициентом 2.09.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что в этой встрече команды сыграют результативно.

Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 2.03.