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    «Бруклин» — «Орландо». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 08 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Орландо»
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    «Бруклин»
    Нью-Йорк. Стадион «Барклайс Центр». Дата — 08 апреля. Время — 02:30 по мск. «Бруклин» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» за пять последних матчей проиграл всего лишь один раз, который пришёлся на матч против «Миннесоты». В отличном расположении духа подопечные Жака Вона будут принимать на своем паркете гостей из Флориды.

    В последнем победном поединке «Нетс» обыграли крайне слабый «Детройт», а больше всех постарался Микал Бриджес, набравший 26 очков.

    На данный момент у «Бруклина» 44 победы при 36 поражениях, и с такими результатами, как в последних матчах, команда из «большого яблока» вполне может выиграть все оставшиеся матчи до конца регулярного сезона.

    «Орландо»

    «Орландо» проиграл два последних поединка по календарю и завершает сезон не в лучшем расположении духа.

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    В последнем своем матче «Мэджик» проиграли «Кливленду» и даже до отметки в 100 очков не добрались. Больше всех очков в составе «Орландо» набрал Саггс (22 балла).

    «Орландо» пока что на 12 месте в своей конференции, но может закончить сезон, как на 11, так и на 13 строчке конференции. Перед игрой с «Бруклином» шансов на успех не очень много, притом, что последняя встреча между этими командами осталась за «Мэджик».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.10, победа «Орландо» — 7.50.

    Прогноз: «Бруклин» не заметит своего соперника по предстоящему поединку.

    Альтернативный прогноз: Оба коллектива настроятся на результативный баскетбол.

    Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.14.

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    «Бруклин» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева не заметят более слабого соперника
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