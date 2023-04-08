Нью-Йорк. Стадион «Барклайс Центр». Дата — 08 апреля. Время — 02:30 по мск. «Бруклин» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» за пять последних матчей проиграл всего лишь один раз, который пришёлся на матч против «Миннесоты». В отличном расположении духа подопечные Жака Вона будут принимать на своем паркете гостей из Флориды.

В последнем победном поединке «Нетс» обыграли крайне слабый «Детройт», а больше всех постарался Микал Бриджес, набравший 26 очков.

На данный момент у «Бруклина» 44 победы при 36 поражениях, и с такими результатами, как в последних матчах, команда из «большого яблока» вполне может выиграть все оставшиеся матчи до конца регулярного сезона.

«Орландо»

«Орландо» проиграл два последних поединка по календарю и завершает сезон не в лучшем расположении духа.

В последнем своем матче «Мэджик» проиграли «Кливленду» и даже до отметки в 100 очков не добрались. Больше всех очков в составе «Орландо» набрал Саггс (22 балла).

«Орландо» пока что на 12 месте в своей конференции, но может закончить сезон, как на 11, так и на 13 строчке конференции. Перед игрой с «Бруклином» шансов на успех не очень много, притом, что последняя встреча между этими командами осталась за «Мэджик».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.10, победа «Орландо» — 7.50.

Прогноз: «Бруклин» не заметит своего соперника по предстоящему поединку.

Альтернативный прогноз: Оба коллектива настроятся на результативный баскетбол.

Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.14.