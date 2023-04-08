«Бруклин»
«Бруклин» за пять последних матчей проиграл всего лишь один раз, который пришёлся на матч против «Миннесоты». В отличном расположении духа подопечные Жака Вона будут принимать на своем паркете гостей из Флориды.
В последнем победном поединке «Нетс» обыграли крайне слабый «Детройт», а больше всех постарался Микал Бриджес, набравший 26 очков.
На данный момент у «Бруклина» 44 победы при 36 поражениях, и с такими результатами, как в последних матчах, команда из «большого яблока» вполне может выиграть все оставшиеся матчи до конца регулярного сезона.
«Орландо»
«Орландо» проиграл два последних поединка по календарю и завершает сезон не в лучшем расположении духа.
В последнем своем матче «Мэджик» проиграли «Кливленду» и даже до отметки в 100 очков не добрались. Больше всех очков в составе «Орландо» набрал Саггс (22 балла).
«Орландо» пока что на 12 месте в своей конференции, но может закончить сезон, как на 11, так и на 13 строчке конференции. Перед игрой с «Бруклином» шансов на успех не очень много, притом, что последняя встреча между этими командами осталась за «Мэджик».
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.10, победа «Орландо» — 7.50.
Прогноз: «Бруклин» не заметит своего соперника по предстоящему поединку.
Альтернативный прогноз: Оба коллектива настроятся на результативный баскетбол.
Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТБ 222 с коэффициентом 2.14.