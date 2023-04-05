«Филадельфия»
У «Филадельфии» в последних играх откровенно сбился прицел, она больше проигрывает матчей, нежели их выигрывает. За пять последних встреч всего лишь две победы.
В последнем матче «76-е» ничего не смогли поделать с лидером конференции в лице «Милуоки». А лучшим по набранным очкам в составе пенсильванского клуба неожиданно стал Макси, обогнавший и Эмбиида, и Хардена.
На данный момент у «Филадельфии» одержано 51 победа и 27 поражени1. Команда из Пенсильвании на третьей строчке турнирной таблицы конференции и добраться до «Бостона» уже не представляется возможным.
«Бостон»
«Бостон» в последних матчах снова стал похож сам на себя образца этого сезона, когда он просто не замечал своих соперников на пути. За шесть последних матчей всего лишь одно поражение и отличные перспективы расправиться с хромающей «Филадельфией».
В последнем победном матче была бита «Юта», а больше всего очков набрал Тэйтум, который записал на свой счет 39 баллов.
На данный момент у «Бостона» 54 победы и 24 поражения. Вторая строчка возвращена и бонусом будет оформлено серьезное поражение своему врагу по конференции.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.64, победа «Бостона» — 2.06.
Прогноз: Гости набрали хороший ход и вполне могут разобраться с крепкой «Филадельфией».
Альтернативный прогноз: Игра ожидает результативной, несмотря на приличную защиту у обоих клубов.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.06.
Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.46.