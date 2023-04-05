Филадельфия. Стадион «Веллс Фарго Центр». Дата — 05 апреля. Время — 03:00 по мск. «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

У «Филадельфии» в последних играх откровенно сбился прицел, она больше проигрывает матчей, нежели их выигрывает. За пять последних встреч всего лишь две победы.

В последнем матче «76-е» ничего не смогли поделать с лидером конференции в лице «Милуоки». А лучшим по набранным очкам в составе пенсильванского клуба неожиданно стал Макси, обогнавший и Эмбиида, и Хардена.

На данный момент у «Филадельфии» одержано 51 победа и 27 поражени1. Команда из Пенсильвании на третьей строчке турнирной таблицы конференции и добраться до «Бостона» уже не представляется возможным.

«Бостон»

«Бостон» в последних матчах снова стал похож сам на себя образца этого сезона, когда он просто не замечал своих соперников на пути. За шесть последних матчей всего лишь одно поражение и отличные перспективы расправиться с хромающей «Филадельфией».

В последнем победном матче была бита «Юта», а больше всего очков набрал Тэйтум, который записал на свой счет 39 баллов.

На данный момент у «Бостона» 54 победы и 24 поражения. Вторая строчка возвращена и бонусом будет оформлено серьезное поражение своему врагу по конференции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.64, победа «Бостона» — 2.06.

Прогноз: Гости набрали хороший ход и вполне могут разобраться с крепкой «Филадельфией».

Альтернативный прогноз: Игра ожидает результативной, несмотря на приличную защиту у обоих клубов.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.06.

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.46.