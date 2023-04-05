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    Гости смогут отомстить за недавний проигрыш?

    «Филадельфия» — «Бостон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 05 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Бостон»
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    «Бостон»
    Филадельфия. Стадион «Веллс Фарго Центр». Дата — 05 апреля. Время — 03:00 по мск. «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Апреля 2023 года

    «Филадельфия»

    У «Филадельфии» в последних играх откровенно сбился прицел, она больше проигрывает матчей, нежели их выигрывает. За пять последних встреч всего лишь две победы.

    В последнем матче «76-е» ничего не смогли поделать с лидером конференции в лице «Милуоки». А лучшим по набранным очкам в составе пенсильванского клуба неожиданно стал Макси, обогнавший и Эмбиида, и Хардена.

    На данный момент у «Филадельфии» одержано 51 победа и 27 поражени1. Команда из Пенсильвании на третьей строчке турнирной таблицы конференции и добраться до «Бостона» уже не представляется возможным.

    «Бостон»

    «Бостон» в последних матчах снова стал похож сам на себя образца этого сезона, когда он просто не замечал своих соперников на пути. За шесть последних матчей всего лишь одно поражение и отличные перспективы расправиться с хромающей «Филадельфией».

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    В последнем победном матче была бита «Юта», а больше всего очков набрал Тэйтум, который записал на свой счет 39 баллов.

    На данный момент у «Бостона» 54 победы и 24 поражения. Вторая строчка возвращена и бонусом будет оформлено серьезное поражение своему врагу по конференции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.64, победа «Бостона» — 2.06.

    Прогноз: Гости набрали хороший ход и вполне могут разобраться с крепкой «Филадельфией».

    Альтернативный прогноз: Игра ожидает результативной, несмотря на приличную защиту у обоих клубов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.46.

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    «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости смогут отомстить за недавний проигрыш?
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