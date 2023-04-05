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    «Орландо» лишится шансов на выход в плей-ин?

    «Орландо» — «Кливленд». Прогноз (к. 2.92), ставка на матч регулярки НБА, 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Кливленд»
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    Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 5 апреля. Время — 02:00 по мск. «Орландо» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Апреля 2023 года

    «Орландо»

    «Орландо» в шаге от провала и не выхода в плей-ин ассоциации. В своей концеренции команда поднялась на 12 место при 34 победах и 44 поражениях. От 10 строчки «магов» отделяют четыре победы.

    Последние два матча баскетболисты из Флориды выиграли, обыграв сначала «Вашингтон» (116:109), а затем «Детройт» (128:102). Вклад в победу команды в матче с «Детройтом» внёс Джейлен Саггс. Защитник отправил в кольцо «Детройта» 18 очков.

    Дела у «Орландо» идут в гору, команда одержала четыре победы в пяти матчах. Также коллектив нанёс поражения «Бруклину» (119:106) и «Нью-Йорку»(111:106).

    До окончания регулярки команде осталось провести четыре матча. В домашних стенах «Орландо» дважды примет «Кливленд», а затем будут выездные встречи против «Бруклина» и «Майами».

    «Кливленд»

    «Кливленд» проведёт пятый матч в роли участника плей-офф НБА. Команда из Огайо обеспечила место в 1/8 финала после победы над «Хьюстоном» (108:91). После это последовали два поражения от «Атланты» (118:120) и «Нью-Йорка» (116:130).

    В рамках минвушего тура «Кливленд» одержал победу над «Индианой» (115:105). Вклад в победу «кавалеристов» внёс Донован Митчелл, защитник команды набрал 40 очков. «Кливленд» входит в топ-4 Восточной конференции. В 79 матчах команда одержала 49 побед и потерпела 30 поражений.

    Перед стартом в плей-офф «Кливленд» проведёт ещё три матча: две на выезде против «Орландо» и одна домашняя с «Шарлотт».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Орландо» — 2.92, победа «Кливленда» — 1.55.

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    Прогноз: Победа «Кливленд» может лишить «Орландо» математических шансов на выход в плей-ин. Хотя в последнее время «маги» набрали ход. Гости в свою очередь, будут немотивированы, так как уже вышли в 1/8 финала турнира. «Маги» могут воспользоваться ситуацией, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы. Наш риск в пользу хозяев.

    Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.92.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть в пользу результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 225 с коэффициентом 2.21.

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    «Орландо» — «Кливленд»: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» лишится шансов на выход в плей-ин?
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