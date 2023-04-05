Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 5 апреля. Время — 02:00 по мск. «Орландо» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

«Орландо» в шаге от провала и не выхода в плей-ин ассоциации. В своей концеренции команда поднялась на 12 место при 34 победах и 44 поражениях. От 10 строчки «магов» отделяют четыре победы.

Последние два матча баскетболисты из Флориды выиграли, обыграв сначала «Вашингтон» (116:109), а затем «Детройт» (128:102). Вклад в победу команды в матче с «Детройтом» внёс Джейлен Саггс. Защитник отправил в кольцо «Детройта» 18 очков.

Дела у «Орландо» идут в гору, команда одержала четыре победы в пяти матчах. Также коллектив нанёс поражения «Бруклину» (119:106) и «Нью-Йорку»(111:106).

До окончания регулярки команде осталось провести четыре матча. В домашних стенах «Орландо» дважды примет «Кливленд», а затем будут выездные встречи против «Бруклина» и «Майами».

«Кливленд»

«Кливленд» проведёт пятый матч в роли участника плей-офф НБА. Команда из Огайо обеспечила место в 1/8 финала после победы над «Хьюстоном» (108:91). После это последовали два поражения от «Атланты» (118:120) и «Нью-Йорка» (116:130).

В рамках минвушего тура «Кливленд» одержал победу над «Индианой» (115:105). Вклад в победу «кавалеристов» внёс Донован Митчелл, защитник команды набрал 40 очков. «Кливленд» входит в топ-4 Восточной конференции. В 79 матчах команда одержала 49 побед и потерпела 30 поражений.

Перед стартом в плей-офф «Кливленд» проведёт ещё три матча: две на выезде против «Орландо» и одна домашняя с «Шарлотт».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Орландо» — 2.92, победа «Кливленда» — 1.55.

Прогноз: Победа «Кливленд» может лишить «Орландо» математических шансов на выход в плей-ин. Хотя в последнее время «маги» набрали ход. Гости в свою очередь, будут немотивированы, так как уже вышли в 1/8 финала турнира. «Маги» могут воспользоваться ситуацией, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы. Наш риск в пользу хозяев.

Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.92.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 225 с коэффициентом 2.21.