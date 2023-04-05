Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 5 апреля. Время — 02:30 по мск. «Бруклин» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» борется за последнюю прямую путёвку в плей-офф турнира. «Нью-йоркцы» входят в топ-6 Восточной конференции. Команда провела 78 матчей одержав 43 победы и потерпев 35 поражений.

У команды сейчас наблюдается положительная динамика. «Бруклин» одержал третью победу подряд. Были обыграны «Хьюстон» (123:114), «Атланта» (124:107) и «Юта» (111:110). Все матчи прошли в Нью-Йорке на «Барклайс-центр».

Матч против «Юты» был последним. Вклад в победу над «музыкантами» внёс Микал Бриджес, оформив 30 очков.

До окончания регулярного чемпионата «Бруклину» осталось сыграть четыре матча. Это игры с «Миннесотой», «Детройтом», «Орландо» и «Филадельфией».

«Миннесота»

В теории «Миннесота» ещё может побороться за прямую путёвку в плей-офф ассоциации. Но скорее всего «лесные волки» сыграют в плей-ин. На данный момент команда из Миннеаполиса занимает 9 место в Западной конференции при 39 победах и 40 поражениях.

Последние три встречи «Миннесота» проиграла. Были фиаско от «Портленда» (105:107), «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:123) и «Финикса» (100:107).

До этих встреч «Миннесота» добилась успеха в поединках против «Сакраменто» (119:115), «Голден Стэйт» (99:96), «Атланты» (125:124) и «Нью-Йорка» (140:134) .

«Миннесота» осталось провести в регулярке три матча. Сначала в гостях с «Бруклином» и «Сан-Антонио». А завершит групповой этап домашней игрой против «Нью-Орлеана».

Прогноз и ставка

Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары: победа «Бруклина» — 1.97, победа «Миннесоты» — 1.97.

Прогноз: В этой паре одержать победу может любая команда. Наверняка, перевес одной из команд не превысит шести очков.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Альтернативный прогноз: Матчи с участием «Бруклина» и «Миннесоты» обычно достигают 240 очков, так что можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 236.5 с коэффициентом 3.05.