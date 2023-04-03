Орландо. Стадион «Эмвей Центр». Дата — 03 апреля. Время — 01:00 по мск. «Орландо» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

«Орландо» за пять последних поединков проиграл лишь один раз и в таком настроении попросту не оставил шансов мертвому «Детройту».

В последнем своем матче «Мэджик» разобрались с «Вашингтоном», а больше всех постарался Банкеро с 30 набранными очками в активе.

«Орландо» пока что на 13 месте в своей конференции, имея в своем активе 33 победы и 44 поражения. Шансов на победу в матче против «Детройта» достаточно много, чтобы рассчитывать на очередную викторию против аутсайдера лиги.

«Детройт»

«Детройт» не может показывать ничего вменяемого по игре уже пару месяцев, а количество травмированных просто ужасает.

Сейчас в составе мичиганского клуба играют только те, кто действительна это может делать, а лучшим снайпером по чти во всех сыгранных матчах за прошедшую неделю становился Айви. Правда в последнем сыгранном матче против «Хьюстона» с 21 очком в активе стал Багли.

У «Детройта» на данный момент времени последнее место в конференции с 16 победами и 61 поражением. Даже в игре против «Орландо», который располагается на две строчки выше по турнирной таблице, перспектив выиграть нет практически никаких.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Орландо» — 1.25, победа «Детройта» — 4.60.

Прогноз: Хозяева даже без половины своей основы разберутся с «Детройтом» на раз-два.

Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный матч, поэтому ждем «верховой» поединок.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.38.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.56.