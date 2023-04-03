«Оклахома-Сити»
«Оклахома» в последних матчах немного сдала, но продолжает держаться на плаву. В последнем матче было поражение «Индиане».
Неудивительно, что лучшим по набранным очкам стал Шей Гилджес-Александер, который записал на свой счет 39 результативных баллов. Но «Финикс» спокойно его сможет закрыть, поскольку высококлассных защитников у него хватает.
На данный момент времени «Оклахома» на десятой позиции в своей конференции, а разница побед и поражений составляет «минус два». Чтобы побороться за плей-ин в предстоящем поединке нужно выигрывать предстоящий матч, но сделать это будет чрезвычайно тяжело.
«Финикс»
У «Финикса» вернулись в состав Эйтон и Дюрант, и игра сразу пошла в гору, хотя в последнем матче против «Денвера» пришлось очень сильно постараться, чтобы победить действующего лидера конференции.
Правда в игре против «Наггетс» Эйтон очков набрал не слишком много, в вот Букер постарался. Вместе с Дюрантом они оформили 57 результативных баллов на двоих.
«Финикс» уже четвертый в своей конференции с 42 победами и 35 поражениями. В игре против «Оклахомы» у гостей огромное преимущество в классе игроков, и они вполне могут разобраться с коллективом Дэйгнолта ещё в первой половине встречи.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 2.73, победа «Финикса» — 1.54.
Прогноз: Хозяева на финише сезона выглядят неоднозначно, но против «Финикса» со всеми своими лидерами хозяевам будет нереально сложно.
Альтернативный прогноз: Каждый из клубов выиграет по одной половине этого поединка.
Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 2.17.
Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 4.50.