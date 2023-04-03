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    Гости легко расправятся с «Оклахомой»

    «Оклахома-Сити» — «Финикс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 03 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома-Сити» — «Финикс»
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    «Финикс»
    Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 03 апреля. Время — 02:00 по мск. «Оклахома-Сити» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Апреля 2023 года
    Оклахома
  • Оклахома
    •  Оклахома 02:00 Финикс Финикс
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    «Оклахома-Сити»

    «Оклахома» в последних матчах немного сдала, но продолжает держаться на плаву. В последнем матче было поражение «Индиане».

    Неудивительно, что лучшим по набранным очкам стал Шей Гилджес-Александер, который записал на свой счет 39 результативных баллов. Но «Финикс» спокойно его сможет закрыть, поскольку высококлассных защитников у него хватает.

    На данный момент времени «Оклахома» на десятой позиции в своей конференции, а разница побед и поражений составляет «минус два». Чтобы побороться за плей-ин в предстоящем поединке нужно выигрывать предстоящий матч, но сделать это будет чрезвычайно тяжело.

    «Финикс»

    У «Финикса» вернулись в состав Эйтон и Дюрант, и игра сразу пошла в гору, хотя в последнем матче против «Денвера» пришлось очень сильно постараться, чтобы победить действующего лидера конференции.

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    Правда в игре против «Наггетс» Эйтон очков набрал не слишком много, в вот Букер постарался. Вместе с Дюрантом они оформили 57 результативных баллов на двоих.

    «Финикс» уже четвертый в своей конференции с 42 победами и 35 поражениями. В игре против «Оклахомы» у гостей огромное преимущество в классе игроков, и они вполне могут разобраться с коллективом Дэйгнолта ещё в первой половине встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 2.73, победа «Финикса» — 1.54.

    Прогноз: Хозяева на финише сезона выглядят неоднозначно, но против «Финикса» со всеми своими лидерами хозяевам будет нереально сложно.

    Альтернативный прогноз: Каждый из клубов выиграет по одной половине этого поединка.

    Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 2.17.

    Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 4.50.

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    «Оклахома-Сити» — «Финикс»: прогноз, ставка (4.50), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости легко расправятся с «Оклахомой»
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