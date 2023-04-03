ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Урал»Джокер Сергеев. Замены Семака принесли «Зениту» победу над «Уралом» «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»Справились без Холанна. «Ман Сити» унизил «Ливерпуль» и продолжил гонку за лидером «Спартак» — «Ахмат»Нули в атаке. В матче с «Ахматом» спартаковцы потеряли очки и Промеса
    Все новости спорта

    Хозяева прервут неудачную серию матчей?

    «Кливленд» — «Индиана». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 03 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Кливленд Кавальерс Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Индиана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кливленд»
    Кливленд. Стадион «Рокет Мортгейдж ФилдХауз». Дата — 03 апреля. Время — 03:00 по мск. «Кливленд» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 03 Апреля 2023 года

    «Кливленд»

    Коллектив Бикерстаффа в последних поединках проигрывает. Но два поражения подряд ещё не повод для беспокойств для поклонников такого коллектива, как «Кливленд».

    Клуб из Огайо ничего не смог поделать с «Нью-Йорком» в последнем проведенном матче. Даже 42 очка Митчелла не помогли клубу Бикерстаффа в матче против куда более мощного соперника.

    На данный момент «Кливленд» на четвертом месте в своей конференции с 44 победами и 28 поражениями. «Кавальерс» по всем параметрам превосходят «Индиану» и обязаны её побеждать в предстоящем матче.

    «Индиана»

    «Индиана» послед четырех проигрышей подряд собрался силами и выдал весьма солидную игру против «Оклахомы» и победил её.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Лучшим по набранным очкам в составе «иноходцев» стал канадец Макконнелл, набравший 21 очко. Два канадца в лице Нембхарда и Матюрина оформили 33 очка на двоих.

    На данный момент у «Индианы» 12 место в конференции, и 34 победы против 44 поражений. В восьми последних поединках между этими командами коллектив Бьоркгрена победила только в одном из них.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.12, победа «Индиана» — 8.10.

    Прогноз: Хозяева разберутся со своим соперником налегке.

    Альтернативный прогноз: Матч обещает быть богатым на очки с двух сторон.

    Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 2.46.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Аризона — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сиэтл — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уфа — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Енисей — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Болонья — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Лилль — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сельта — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Уэска — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кливленд» — «Индиана»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева прервут неудачную серию матчей?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры