Кливленд. Стадион «Рокет Мортгейдж ФилдХауз». Дата — 03 апреля. Время — 03:00 по мск. «Кливленд» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кливленд»

Коллектив Бикерстаффа в последних поединках проигрывает. Но два поражения подряд ещё не повод для беспокойств для поклонников такого коллектива, как «Кливленд».

Клуб из Огайо ничего не смог поделать с «Нью-Йорком» в последнем проведенном матче. Даже 42 очка Митчелла не помогли клубу Бикерстаффа в матче против куда более мощного соперника.

На данный момент «Кливленд» на четвертом месте в своей конференции с 44 победами и 28 поражениями. «Кавальерс» по всем параметрам превосходят «Индиану» и обязаны её побеждать в предстоящем матче.

«Индиана»

«Индиана» послед четырех проигрышей подряд собрался силами и выдал весьма солидную игру против «Оклахомы» и победил её.

Лучшим по набранным очкам в составе «иноходцев» стал канадец Макконнелл, набравший 21 очко. Два канадца в лице Нембхарда и Матюрина оформили 33 очка на двоих.

На данный момент у «Индианы» 12 место в конференции, и 34 победы против 44 поражений. В восьми последних поединках между этими командами коллектив Бьоркгрена победила только в одном из них.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.12, победа «Индиана» — 8.10.

Прогноз: Хозяева разберутся со своим соперником налегке.

Альтернативный прогноз: Матч обещает быть богатым на очки с двух сторон.

Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 2.46.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.16.