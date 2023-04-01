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    Вернётся ли «Чикаго» на победную тропу?

    «Шарлотт» — «Чикаго». Прогноз (к. 5.50), ставка на матч регулярки НБА, 1 апреля 2023 года

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Чикаго». Сезон 2022/2023
    Шарлотт. Северная Каролина. Арена «Спектрум Центр». Дата — 1 апреля. Время — 02:00 по мск. «Шарлотт» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» занял в Восточной конференции 14 место. Команда по сути завершает сезон в НБА. Пока на мажорной ноте, последние три матча «шершни» выиграли. Баскетболисты из Северной Каролины нанесли поражение «Оклахоме» (137:134) и дважды переиграли «Даллас» (110:104 и 117:109).

    Матч с «Оклахомой» — последний в регулярке. В этом матче лучшей игрой в составе «Шарлотт» отметился Пи-Джей Вашингтон, форвард отправил в кольцо соперника 43 очка.

    В лазарете команды шесть баскетболистов. Точно не сыграют Коди Мартин, Ламело Болл, Терри Розье и Деннис Смит-мл. Под вопросом участие Келли Дж. Убре и Гордон Хэйуорда.

    «Шарлотт» в этом сезоне регулярки сыграл 77 матчей, одержав 26 побед и потерпев 51 поражение.

    «Чикаго»

    «Чикаго» постепенно сдаёт позиции, иллинойсцы проиграли во втором матче подряд. Сначала уступили «Лос-Анджелес Клипперс» (112:124), а затем «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:121).

    Несмотря на две неудачные игры «Чикаго» сохранил за собой десятое (!) место на Востоке, хотя на финише сезона будет теперь сложно биться, даже за девятую строчку, на которой сейчас расположилась «Атланта». Баскетболисты «Чикаго» отстают от «ястребов» теперь на две победы.

    До встреч с коллективами из Лос-Анджелеса, «Чикаго» добивался успеха в матчах с «Портлендом» (124:96) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:96).

    В ближайшем матче регулярки «Чикаго» не смогут помочь Лонзо Болл (травма колена) и Андре Драммонд (личные причины)

    На данный момент «Чикаго» провёл в сезоне 76 матчей. Иллинойсцы одержали 36 побед и потерпели 40 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Шарлотт» — 3.78, победа «Чикаго» — 1.33.

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    Прогноз: «Чикаго» — явный фаворит пары. «Шарлотт» демонстрирует яркую игру, но скорее всего в этом матча всё встанет на свои места. Клуб из Иллинойса добьется успехас с разницей в 10 и более очков.

    Ставка: П2 в 11-15 очков с коэффициентом 5.50.

    Альтернативный прогноз: Или можно сыграть на форе «Чикаго».

    Альтернативная ставка: Фора «Чикаго» (-10.5) с коэффициентом 2.60.

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    «Шарлотт» — «Чикаго»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Вернётся ли «Чикаго» на победную тропу?
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