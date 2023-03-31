ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоОтбор Евро-2024. Дебют Тедеско, конфуз Испании и возвращение Ибрагимовича Месут ОзилВзлеты и падения Озила. Был шикарным плеймейкером, но так и не привык к тактическим изменениям ИскоПадение с Олимпа. Как Иско остался без клуба в 30 лет
    Все новости спорта

    «Пеликаны» дадут бой лидеру Западной конференции?

    «Денвер» — «Нью-Орлеан». Прогноз (к. 2.15), ставка на матч регулярки НБА, 31 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Нью-Орлеан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан». Сезон 2022/2023
    Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 31 марта. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 31 Марта 2023 года

    «Денвер»

    Лидер Западной конференции потерял турнирную мотивацию, но продолжает побеждать в регулярке. «Денвер» вышел в 1/8 финала досрочно, победная серия команды достигает четырёх матчей. Так были обыграны «Бруклин» (108:102), «Вашингтон» (118:104) и «Милуоки» (129:106).

    В рамких минувшего игрового дня «Денвер» нанёс поражение «Филадельфии» (116:111). Лучшего результата в составе команды-победительницы стал Никола Йокич. Центровой «Денвера» оформил трпил-дабл из 25 очков, 17 подборов и 12 передач.

    В предстоящем матче команде не смогут помочь два игрока. С травмами на больничной койке находятся Джек Уайт и Коллин Гиллеспи.

    В этом сезоне «Денвер» провёл 75 матчей, одержал 51 победу и потерпел 24 поражения. До окончания регулярки «самородкам» играть ещё семь матчей. В Денвер приедут «Голден Стэйт» и «Сакраменто». Будут и гостевые игры с «Финиксом», «Хьюстоном» и «Ютой».

    «Нью-Орлеан»

    Если «Денвер» уже вышел в плей-офф, то «Нью-Орлеан» ещё борется за путёвку. От топ-шестёрки Западной конференции команду из Луизианы отделяют две победы. На данный момент «пеликаны» занимают восьмое (!) место при 38 победах и 38 поражениях.

    В минувшем туре прервалась пятиматчевая победная серия «Нью-Орлеана». Команда проиграла матч «Голден Стэйт» (109:120), одному из своих ключевых соперников в битве за место в плей-офф. К слову, «Голден Стэйт» и занимает шестое место на Западе.

    Ранее «Нью-Орлеан» нанёс поражения «Портленду» (124:90), «Лос-Анджелес Клипперс» (131:110), «Шарлотт» (115:96), «Сан-Антонио» (119:84) и «Хьюстону» (117:107).

    Больше месяца от травм не могут отойти Джей Лидделл (травма колена), Зайон Уильямсон (мышечная травма), Жозе Альварадо (травма).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.26, победа «Нью-Орлеана» — 3.28.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Денвер» наверняка добьётся успеха в предстоящем матче, так как команда на ходу. Баскетболисты «Нью-Орлеана» дадут бой. Можно сыграть на форе луизианцев в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (+4.5) с коэффициентом 2.15.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Вольфсбург (жен) — ПСЖ (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.95
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Серундоло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Челси (жен) — Лион (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Александрова — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Денвер» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Пеликаны» дадут бой лидеру Западной конференции?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры