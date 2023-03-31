Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 31 марта. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

Лидер Западной конференции потерял турнирную мотивацию, но продолжает побеждать в регулярке. «Денвер» вышел в 1/8 финала досрочно, победная серия команды достигает четырёх матчей. Так были обыграны «Бруклин» (108:102), «Вашингтон» (118:104) и «Милуоки» (129:106).

В рамких минувшего игрового дня «Денвер» нанёс поражение «Филадельфии» (116:111). Лучшего результата в составе команды-победительницы стал Никола Йокич. Центровой «Денвера» оформил трпил-дабл из 25 очков, 17 подборов и 12 передач.

В предстоящем матче команде не смогут помочь два игрока. С травмами на больничной койке находятся Джек Уайт и Коллин Гиллеспи.

В этом сезоне «Денвер» провёл 75 матчей, одержал 51 победу и потерпел 24 поражения. До окончания регулярки «самородкам» играть ещё семь матчей. В Денвер приедут «Голден Стэйт» и «Сакраменто». Будут и гостевые игры с «Финиксом», «Хьюстоном» и «Ютой».

«Нью-Орлеан»

Если «Денвер» уже вышел в плей-офф, то «Нью-Орлеан» ещё борется за путёвку. От топ-шестёрки Западной конференции команду из Луизианы отделяют две победы. На данный момент «пеликаны» занимают восьмое (!) место при 38 победах и 38 поражениях.

В минувшем туре прервалась пятиматчевая победная серия «Нью-Орлеана». Команда проиграла матч «Голден Стэйт» (109:120), одному из своих ключевых соперников в битве за место в плей-офф. К слову, «Голден Стэйт» и занимает шестое место на Западе.

Ранее «Нью-Орлеан» нанёс поражения «Портленду» (124:90), «Лос-Анджелес Клипперс» (131:110), «Шарлотт» (115:96), «Сан-Антонио» (119:84) и «Хьюстону» (117:107).

Больше месяца от травм не могут отойти Джей Лидделл (травма колена), Зайон Уильямсон (мышечная травма), Жозе Альварадо (травма).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.26, победа «Нью-Орлеана» — 3.28.

Прогноз: «Денвер» наверняка добьётся успеха в предстоящем матче, так как команда на ходу. Баскетболисты «Нью-Орлеана» дадут бой. Можно сыграть на форе луизианцев в предстоящей игре.

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (+4.5) с коэффициентом 2.15.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.15.