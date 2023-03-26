Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 26 марта. Время — 22:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» взлетел сразу на четыре строчки и это после победы над «Оклахомой» (116:111). Лучшим игроком матча стал Энтони Дэвис, ключевая фигура «Лейкерс» оформила дабл-дабл из 37 очков и 15 подборов.

К слову, это уже вторая победа «Лейкерс» подряд, до матча с «Оклахомой» были также обыграны «Финикс» (122:111) и «Орландо» (111:105).

Второй лидер команды Леброн Джеймс по-прежнему в лазарете. Месяц назад игрок получил травму ноги, случилось это 26 февраля в поединке с «Далласом».

Итак, «Лос-Анджелес» с 11-го места поднялся на 7-е. Эта строчка даёт парво сыграть в плей-ин. От зоны плей-офф «озёрников» отделяют всего две победы. На заветной шестой строчке расположился «Голден Стэйт».

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл 74 матча, одержав 37 побед и потерпев 37 поражений.

«Чикаго»

«Чикаго» пока удается удержать десятое (!) место в своей конференции. В 73 провёденных матчах иллинойсцы выиграли 35 и проиграли 38. Команде не хватает ещё одной виктории, чтобы подняться на восьмое (!) место.

Дела у «Чикаго» в последних играх идут неплохо, команда одержала четыре победы в пяти матчах. В рамках минувшего игрового дня «быки» в гостях нанесли поражение «Портленду» (124:96). Лучшего результата добился Зак Лавин, отправив в кольцо соперника 33 очка.

Также баскетболисты «Чикаго» добились побед над «Филадельфией» (109:105), «Майами» (113:99) и «Миннесотой» (139:131).

В предстоящей игре «Чикаго» не сможет рассчитывать на Лонзо Болла, защитник получил травму колена.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.55, победа «Чикаго» — 2.22.

Прогноз: Соперники в этом сезоне ещё не встречались, но команды проведут два очных поединка. Сначала в Лос-Анджелесе, 26 марта, а затем в Иллинойсе, 30 марта. Оба клуба сейчас на ходу, разрыва в счёте точно не будет.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 229.5 с коэффициентом 2.15.