Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 25 марта. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» прервал проигрышную серию, которая состояла из шести матчей. В гостевом поединке «речники» одержали победу над «Ютой» (127:115). Лучшего результат в игре добился Дэмиан Лиллард, защитник оформил дабл-дабл из 30 очков и 12 передач.

В неудачную серию команды вошли матчи с «Лос-Анджелес Клипперс» (102:117), «Бостоном» (112:126 и 93:115), «Филадельфией» (119:120), «Нью-Орлеаном» (110:127) и «Нью-Йорком» (107:123).

В лазарете команды четыре баскетболиста: Ибу Баджи (травма колена), Джастис Уинслоу (травма лодыжки), Анферни Саймонс (травма ноги) и Джерами Грант (мышечная травма).

«Портленд» занимает в Западной конференции 13 место при 32 победах и 40 поражениях. От зоны плей-ин команду отделяют четыер победы, играть осталось десять матчей.

«Чикаго»

«Чикаго» потерпел поражение от одного из лидеров Восточной конференции — «Филадельфии» (91:116). Этим поединком прервалась победная серия команды из Иллинойса. Ранее были обыграны всё та же «Филадельфия» (109:105), а ещё «Майами» (113:99) и «Миннесота» (139:131).

В предстоящей игре «Чикаго» не сможет рассчитывать на Лонзо Болла, защитник получил травму колена. Под вопросом участие Алекса Карузо, у баскетболиста травма ноги, которую он получил в матче с «Майами».

В Восточной конференции «Чикаго» занимает 10 место. «Быки» в этом сезоне уже провели 72 матча, одержав 34 победы и потерпев 38 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Портленда» — 2.20, победа «Чикаго» — 1.78.

Прогноз: Большого перевеса в матче не предвидется, скорее всего «Чикаго» добьется успеха с перевесом не более 10 очков.

Ставка: П2 в 6-10 очков с коэффициентом 6.00.

Альтернативный прогноз: Ожидается результитивная игра со стороны обеих команд.

Альтернативная ставка: Тотал больше 233 с коэффициентом 2.25.