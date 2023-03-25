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    «Чикаго» увезёт победу из Портленда?

    «Портленд» — «Чикаго». Прогноз (к. 6.00), ставка на матч регулярного сезона НБА, 25 марта 2023 года

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    Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 25 марта. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 25 Марта 2023 года

    «Портленд»

    «Портленд» прервал проигрышную серию, которая состояла из шести матчей. В гостевом поединке «речники» одержали победу над «Ютой» (127:115). Лучшего результат в игре добился Дэмиан Лиллард, защитник оформил дабл-дабл из 30 очков и 12 передач.

    В неудачную серию команды вошли матчи с «Лос-Анджелес Клипперс» (102:117), «Бостоном» (112:126 и 93:115), «Филадельфией» (119:120), «Нью-Орлеаном» (110:127) и «Нью-Йорком» (107:123).

    В лазарете команды четыре баскетболиста: Ибу Баджи (травма колена), Джастис Уинслоу (травма лодыжки), Анферни Саймонс (травма ноги) и Джерами Грант (мышечная травма).

    «Портленд» занимает в Западной конференции 13 место при 32 победах и 40 поражениях. От зоны плей-ин команду отделяют четыер победы, играть осталось десять матчей.

    «Чикаго»

    «Чикаго» потерпел поражение от одного из лидеров Восточной конференции — «Филадельфии» (91:116). Этим поединком прервалась победная серия команды из Иллинойса. Ранее были обыграны всё та же «Филадельфия» (109:105), а ещё «Майами» (113:99) и «Миннесота» (139:131).

    В предстоящей игре «Чикаго» не сможет рассчитывать на Лонзо Болла, защитник получил травму колена. Под вопросом участие Алекса Карузо, у баскетболиста травма ноги, которую он получил в матче с «Майами».

    В Восточной конференции «Чикаго» занимает 10 место. «Быки» в этом сезоне уже провели 72 матча, одержав 34 победы и потерпев 38 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Портленда» — 2.20, победа «Чикаго» — 1.78.

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    Прогноз: Большого перевеса в матче не предвидется, скорее всего «Чикаго» добьется успеха с перевесом не более 10 очков.

    Ставка: П2 в 6-10 очков с коэффициентом 6.00.

    Альтернативный прогноз: Ожидается результитивная игра со стороны обеих команд.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 233 с коэффициентом 2.25.

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    «Портленд» — «Чикаго»: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» увезёт победу из Портленда?
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