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    «Атланта» устроит горячий приём сопернику?

    «Атланта» — «Детройт». Прогноз (к. 2.27), ставка на матч регулярки НБА, 22 марта 2023 года

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    Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 22 марта. Время — 02:30 по мск. «Атланта» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Марта 2023 года

    «Атланта»

    «Атланта» входит в число претендентов на выход не только в плей-ин, но и в плей-офф НБА. На данный момент «ястребы» занимают 8 место при 35 победах и 36 поражениях.

    Последний матч «Атланта» проиграла в гостях «Сан-Антонио» (118:126). В составе команды из Джорджии отличился Деджанте Маррей, защитник набрал 22 очка, отдел 8 передач и совершил 6 подборов.

    Под вопросом участие Джалена Джонсона. Форвард «Атланты» получил травму подколенного сухожилия в матче с «Миннесотой». После повреждения Джонсон был вынужден пропустить матчи с «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».

    До поражения от «Сан-Антонио», «Атланта» смогла обыграть «Голден Стэйт» (127:119) и «Вашингтон» (114:107), а также проиграть «Миннесоте» (115:136) и «Бостону» (125:134).

    «Детройт»

    «Детройт» лишился шансов на выход в плей-ин ассоциации. Лучшего результата, которого команда может добиться — это 14 место в своей конференции, а пока баскетболисты «Детройта» считаются худшей командой Востока. «Пистонс» провёл в регулярке 72 матча и одержал всего лишь 16 побед, проиграв 56 раз.

    В лазарете команды пять баскетболистов: С травмами лодыжки, ахилла и бедра не смогут сыграть Боян Богданович, Айзея Стюарт и Хамиду Диалло. Из-за травмы ноги на площадку не выйдут Кейд Каннингем и Алек Бёркс.

    У «Детройта» продолжается проигрышная серия, которая состоит из трёх матчей: «Майами» (100:112), «Денвер» (100:119) и «Вашингтон» (97:117).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.10, победа «Детройта» — 9.40.

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    Прогноз: В этом матч ожидается разгромная победа «Атланты». «Детройт» вряд ли доставит проблем «ястребам».

    Ставка: Фора «Атланты» (-15.5) с коэффициентом 2.27.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на индивидуальном тотале «Атланты», команда в среднем за игру забрасывает 115 очков. А тут есть возможность улучшить результат.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Атланты» больше 125.5 с коэффициентом 1.90.

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    «Атланта» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Атланта» устроит горячий приём сопернику?
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