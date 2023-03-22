Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 22 марта. Время — 02:30 по мск. «Атланта» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» входит в число претендентов на выход не только в плей-ин, но и в плей-офф НБА. На данный момент «ястребы» занимают 8 место при 35 победах и 36 поражениях.

Последний матч «Атланта» проиграла в гостях «Сан-Антонио» (118:126). В составе команды из Джорджии отличился Деджанте Маррей, защитник набрал 22 очка, отдел 8 передач и совершил 6 подборов.

Под вопросом участие Джалена Джонсона. Форвард «Атланты» получил травму подколенного сухожилия в матче с «Миннесотой». После повреждения Джонсон был вынужден пропустить матчи с «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».

До поражения от «Сан-Антонио», «Атланта» смогла обыграть «Голден Стэйт» (127:119) и «Вашингтон» (114:107), а также проиграть «Миннесоте» (115:136) и «Бостону» (125:134).

«Детройт»

«Детройт» лишился шансов на выход в плей-ин ассоциации. Лучшего результата, которого команда может добиться — это 14 место в своей конференции, а пока баскетболисты «Детройта» считаются худшей командой Востока. «Пистонс» провёл в регулярке 72 матча и одержал всего лишь 16 побед, проиграв 56 раз.

В лазарете команды пять баскетболистов: С травмами лодыжки, ахилла и бедра не смогут сыграть Боян Богданович, Айзея Стюарт и Хамиду Диалло. Из-за травмы ноги на площадку не выйдут Кейд Каннингем и Алек Бёркс.

У «Детройта» продолжается проигрышная серия, которая состоит из трёх матчей: «Майами» (100:112), «Денвер» (100:119) и «Вашингтон» (97:117).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.10, победа «Детройта» — 9.40.

Прогноз: В этом матч ожидается разгромная победа «Атланты». «Детройт» вряд ли доставит проблем «ястребам».

Ставка: Фора «Атланты» (-15.5) с коэффициентом 2.27.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на индивидуальном тотале «Атланты», команда в среднем за игру забрасывает 115 очков. А тут есть возможность улучшить результат.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Атланты» больше 125.5 с коэффициентом 1.90.