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    «Сан-Антонио» — «Даллас». Прогноз (к. 2.16), ставка на матч регулярного сезона НБА, 16 февраля 2023 года

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    Сан-Антонио. Стадион «AT&T Центр». Дата — 16 февраля. Время — 03:30 по мск. «Сан-Антонио» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Марта 2023 года

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» постепенно выходит из игрового кризиса, в последнем туре техасцы переиграли «Орландо» (132:114). Вклад в победу команды Джереми Сохан, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.

    В последних пяти матчах «Сан-Антонио» одержал две победы. Успеха также добились в матче с лидером Западной конференции «Денвером» (128:120).

    В лазарете команды сейчас пять игроков, с травмами на больничной койке находятся Малакай Брэнам, Хем Бирч, Келдон Джонсон, Ромео Лэнгфорд. А Тре Джонс выбыл из строя из-за болезни.

    «Сан-Антонио» занимает 14 место в Западной конференции при 18 победах и 50 поражениях.

    «Даллас»

    «Даллас» продолжает терпеть крах, проиграв в третьем матче подряд. В числе неудач матчи с «Мемфисом» (88:104 и 108:112) и «Нью-Орлеаном» (106:113). В последний раз «ковбои» смогли выиграть 8 марта. Была обыграна «Юта» (120:116).

    К слову, в проигранных матчах не смог выступить Лука Дончич, словенский форвард получил травму бедра в поединке с «Нью-Орлеан». На плозадке баскетболист провел почти 28 минут игрового времени. В предстоящей игре против «Сан-Антонио» Дончич не сможет сыграть.

    В Западной конференции «Даллас» опустился на девятое (!) место — это зона плей-ин. У команды отрицательный баланс побед и поражений: 34 победы и 35 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 2.90, победа «Далласа» — 1.49.

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    Прогноз: «Сан-Антонио» хоть и находится в нижней части таблицы, но может дать бой крепкому «Далласу». Без Дончича гостям будет сложно нанести крупное поражение.

    Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+4) с коэффициентом 2.16.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результитавности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 235 с коэффициентом 2.06.

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