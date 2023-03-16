Сан-Антонио. Стадион «AT&T Центр». Дата — 16 февраля. Время — 03:30 по мск. «Сан-Антонио» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» постепенно выходит из игрового кризиса, в последнем туре техасцы переиграли «Орландо» (132:114). Вклад в победу команды Джереми Сохан, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.

В последних пяти матчах «Сан-Антонио» одержал две победы. Успеха также добились в матче с лидером Западной конференции «Денвером» (128:120).

В лазарете команды сейчас пять игроков, с травмами на больничной койке находятся Малакай Брэнам, Хем Бирч, Келдон Джонсон, Ромео Лэнгфорд. А Тре Джонс выбыл из строя из-за болезни.

«Сан-Антонио» занимает 14 место в Западной конференции при 18 победах и 50 поражениях.

«Даллас»

«Даллас» продолжает терпеть крах, проиграв в третьем матче подряд. В числе неудач матчи с «Мемфисом» (88:104 и 108:112) и «Нью-Орлеаном» (106:113). В последний раз «ковбои» смогли выиграть 8 марта. Была обыграна «Юта» (120:116).

К слову, в проигранных матчах не смог выступить Лука Дончич, словенский форвард получил травму бедра в поединке с «Нью-Орлеан». На плозадке баскетболист провел почти 28 минут игрового времени. В предстоящей игре против «Сан-Антонио» Дончич не сможет сыграть.

В Западной конференции «Даллас» опустился на девятое (!) место — это зона плей-ин. У команды отрицательный баланс побед и поражений: 34 победы и 35 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 2.90, победа «Далласа» — 1.49.

Прогноз: «Сан-Антонио» хоть и находится в нижней части таблицы, но может дать бой крепкому «Далласу». Без Дончича гостям будет сложно нанести крупное поражение.

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+4) с коэффициентом 2.16.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результитавности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 235 с коэффициентом 2.06.