Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 14 марта. Время — 05:00 по мск. «Сакраменто» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» мечтает о втором месте Западной конференции, больше месяца команда стремится к тому, чтобы скинуть с этой строчки «Мемфис». Сейчас победная серия «королей» составляет три матча. Были обыграны «Нью-Орлеан» (123:108), «Нью-Йорк» (122:117) и «Финикс» (128:119).

В последнем матче с «Финиксом» в составе «Сакраменто» результативностью отметился Харрисон Барнс — 19 очков и 6 подборов.

В матче с «Нью-Йорком» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл: 24 очка, 13 подборов и 10 передач. А в поединке с «Нью-Орлеаном» успешно сыграл Кевин Хьюртер, отправив в кольцо соперника 25 очков.

В своей конференции «Сакраменто» занимает третье место, в 66 матчах «Кингз» одержал 40 побед и потерпел 26 поражений.

«Милуоки»

«Милуоки» допустил осечку в гостевом поединке с «Голден Стэйт», проиграв в овертайме (116:125). Основное время матча завершилось вничью (111:111). В составе «баксов» отмечаем игру Брука Лопес, центровой оформил 19 очков.

До этого «Милуоки» одержал победу в трёх матчах. Были обыграны «Бруклин» (118:113), «Орландо» (134:123) и «Вашингтон» (117:111).

От травмы руки не может отойти Яннис Адетокунбо. Греческий лидер «Милуоки» получил повреждение в матче с «Вашингтоном» и уже пропустил три встречи с участием своей команды.

«Милуоки» — лидер Восточной конференции, в 67 матчах «олени» одержали 48 побед и потерпели 19 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Сакраменто» — 2.03, победа «Милуоки» — 1.91.

Прогноз: Будет результативная игра. Оба коллектива это показали в последних матчах. Играют лучшие клубы своих конференций.

Ставка: Тотал больше 242.5 с коэффициентом 2.15.

Альтернативный прогноз: Соперники возможно обменяются победами в первой и второй половинах встречи.

Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 6.00.