ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Реал»ЛЧ. «Ливерпуль» в надежде на чудо, «Интеру» нужно выстоять на «Драгау», исторический матч «Наполи» ЦСКА — «Крылья Советов»Заболотный в огне. ЦСКА ответил на слухи об отставке Федотова разгромом «Крыльев» «Зенит» — «Химки»Академики с тросточками. «Зенит» чуть не обострил борьбу в РПЛ
    Все новости спорта

    Соперники сыграют в верховой баскетбол?

    «Сакраменто» — «Милуоки». Прогноз (к. 2.15), ставка на матч регулярного сезона НБА, 14 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Милуоки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо
    Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 14 марта. Время — 05:00 по мск. «Сакраменто» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 14 Марта 2023 года

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» мечтает о втором месте Западной конференции, больше месяца команда стремится к тому, чтобы скинуть с этой строчки «Мемфис». Сейчас победная серия «королей» составляет три матча. Были обыграны «Нью-Орлеан» (123:108), «Нью-Йорк» (122:117) и «Финикс» (128:119).

    В последнем матче с «Финиксом» в составе «Сакраменто» результативностью отметился Харрисон Барнс — 19 очков и 6 подборов.

    В матче с «Нью-Йорком» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл: 24 очка, 13 подборов и 10 передач. А в поединке с «Нью-Орлеаном» успешно сыграл Кевин Хьюртер, отправив в кольцо соперника 25 очков.

    В своей конференции «Сакраменто» занимает третье место, в 66 матчах «Кингз» одержал 40 побед и потерпел 26 поражений.

    «Милуоки»

    «Милуоки» допустил осечку в гостевом поединке с «Голден Стэйт», проиграв в овертайме (116:125). Основное время матча завершилось вничью (111:111). В составе «баксов» отмечаем игру Брука Лопес, центровой оформил 19 очков.

    До этого «Милуоки» одержал победу в трёх матчах. Были обыграны «Бруклин» (118:113), «Орландо» (134:123) и «Вашингтон» (117:111).

    От травмы руки не может отойти Яннис Адетокунбо. Греческий лидер «Милуоки» получил повреждение в матче с «Вашингтоном» и уже пропустил три встречи с участием своей команды.

    «Милуоки» — лидер Восточной конференции, в 67 матчах «олени» одержали 48 побед и потерпели 19 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Сакраменто» — 2.03, победа «Милуоки» — 1.91.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Будет результативная игра. Оба коллектива это показали в последних матчах. Играют лучшие клубы своих конференций.

    Ставка: Тотал больше 242.5 с коэффициентом 2.15.

    Альтернативный прогноз: Соперники возможно обменяются победами в первой и второй половинах встречи.

    Альтернативная ставка: П1/П2 с коэффициентом 6.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Алания — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хаммарбю — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Вавринка — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.53
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Расинг — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Детройт — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атланта — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Хьюстон — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сакраменто» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Соперники сыграют в верховой баскетбол?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры