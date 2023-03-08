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    Гости смогут оказать какое-то сопротивление техасцам?

    «Даллас» — «Юта». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 08 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Юта»
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    «Даллас»
    Даллас. Стадион «Американ Эйрлайнс Арена». Дата — 08 марта. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    Эйфория от первых поединков Ирвинга в форме «Далласа» прошла и коллектив из Техаса начал проигрывать больше, чем выигрывать. В последних четырех поединках коллектив Кидда выиграл всего лишь раз и это нисколько не радует поклонников «Маверикс».

    В последнем проигранном матче Дончич с Ирвингом на двоих набрали 64 очка на двоих, но этого все равно не хватило для общей победы над «Финиксом», за который уже дебютировал Дюрант.

    На данный момент «Даллас» располагается на седьмой строчке в своей конференции, имея в активе 33 победы и 32 поражения. В четырех последних матчах против «Юты» техасский коллектив трижды праздновал победу.

    «Юта»

    «Юта» в откровенно плохом состоянии и проиграла три последних поединка подряд. Харди старается свернуть коллектив в рабочее русло, но пока что полностью восстановить соревновательный дух команды ему не под силу.

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    В последнем проигранном матче «Оклахоме» самым результативным игроков в составе «джазменов» оказался Кларксон, который оформил всего лишь 18 очков в корзину соперника.

    У клуба из Солт-Лейк-Сити 10 место в западной конференции с 31 выигранным и 34 проигранными матчами в активе. В матче против «Далласа», да ещё и на его паркете, откровенно мало шансов на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Далласа» — 1.29, победа «Юты» — 4.16.

    Прогноз: Лидеры «Далласа» легко и непринужденно справятся с коллективом из Солт-Лейк-Сити.

    Альтернативный прогноз: Хозяева пробьют индивидуальный тотал весьма уверенно.

    Ставка: Ф1 (-12.5) с коэффициентом 2.38.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 125 с коэффициентом 2.03.

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    «Даллас» — «Юта»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости смогут оказать какое-то сопротивление техасцам?
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