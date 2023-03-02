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    Хозяева смогут выиграть шестой раз подряд?

    «Шарлотт» — «Финикс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 02 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Финикс»
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    «Шарлотт»
    Шарлотт. Стадион «Спектрум Центр». Дата — 02 марта. Время — 03:00 по мск. «Шарлотт» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Марта 2023 года

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» просто в невероятном каком-то состоянии, поскольку аутсайдер восточной конференции умудрился выиграть пять матчей подряд и пока что не собирается останавливаться на достигнутом.

    В последнем сыгранном поединке была победа над откровенно слабым «Детройтом», но это нисколько не умаляет заслуг «Хорнетс». Терри Розье с 22 очками в том матче стал результативным игроком клуба.

    «Шарлотт» находится на предпоследнем месте восточной конференции, имея 20 побед при 43 поражениях. В четырёх последних очных встречах против коллектива из Аризоны «Хорнетс», не выиграли ни разу.

    «Финикс»

    «Финикс» пока не очень впечатляет после всех совершенных обменов и за последние три матча выиграл всего лишь один раз, который пришёлся на матч против «Оклахомы».

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    Лучшим по набранным очкам в том матче стал Девин Букер, оформивший в кольцо соперника 25 очков. В последнем проигранном матче «Милуоки» Девин также был лучшим в составе своей команды, но набрал на одно очко меньше.

    «Финикс» на четвёртом месте в своей конференции, с 33 победами против 29 поражений. В игре против «Шарлотт» расклад сил целиком и полностью в пользу гостевой команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 5.35, победа «Финикса» — 1.21.

    Прогноз: Несмотря на то, что у хозяев пять побед подряд, никакого ресурса сопротивляться против более мощного «Финикса» у них нет.

    Альтернативный прогноз: Будет результативный баскетбол с обеих сторон.

    Ставка: Ф2 (-14.5) с коэффициентом 2.50.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.29.

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    «Шарлотт» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 02.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева смогут выиграть шестой раз подряд?
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