Шарлотт. Стадион «Спектрум Центр». Дата — 02 марта. Время — 03:00 по мск. «Шарлотт» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» просто в невероятном каком-то состоянии, поскольку аутсайдер восточной конференции умудрился выиграть пять матчей подряд и пока что не собирается останавливаться на достигнутом.

В последнем сыгранном поединке была победа над откровенно слабым «Детройтом», но это нисколько не умаляет заслуг «Хорнетс». Терри Розье с 22 очками в том матче стал результативным игроком клуба.

«Шарлотт» находится на предпоследнем месте восточной конференции, имея 20 побед при 43 поражениях. В четырёх последних очных встречах против коллектива из Аризоны «Хорнетс», не выиграли ни разу.

«Финикс»

«Финикс» пока не очень впечатляет после всех совершенных обменов и за последние три матча выиграл всего лишь один раз, который пришёлся на матч против «Оклахомы».

Лучшим по набранным очкам в том матче стал Девин Букер, оформивший в кольцо соперника 25 очков. В последнем проигранном матче «Милуоки» Девин также был лучшим в составе своей команды, но набрал на одно очко меньше.

«Финикс» на четвёртом месте в своей конференции, с 33 победами против 29 поражений. В игре против «Шарлотт» расклад сил целиком и полностью в пользу гостевой команды.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 5.35, победа «Финикса» — 1.21.

Прогноз: Несмотря на то, что у хозяев пять побед подряд, никакого ресурса сопротивляться против более мощного «Финикса» у них нет.

Альтернативный прогноз: Будет результативный баскетбол с обеих сторон.

Ставка: Ф2 (-14.5) с коэффициентом 2.50.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.29.