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    Прервут ли «никсы» чёрную полосу?

    «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 2.55), ставка на матч регулярного сезона НБА, 30 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»
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    Сан-Антонио. Стадион «AT&T Центр». Дата — 30 декабря. Время — 04:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» проиграл в минувшем игровом дне регулярки. А именно уступили «Оклахоме» (114:130). В этом поединке в составе «шпор» лучший КПД продемонстрировал Девин Вассел. Форвард забросил в кольцо «громобойцев» 20 очков.

    В последних пяти встречах национальной ассоциации «Сан-Антонио» одержал две победы и потерпел три поражения.

    У «Сперз» два игрока находятся вне игры. Речь о Даге Макдермотте. Форвард «Сан-Антонио» получил травму колена в поединке с «Ютой». Он пропустит второй матч с участием своей команды. В лазарете техасского клуба также числится Джошуа Примо — за неспортивное поведение.

    «Сан-Антонио» занимает предпоследнее 14 место в Западной конференции. Клуб провел 34 матча при 11 победах и 23 поражениях.

    «Нью-Йорк»

    Восемь побед в регулярке — уже история. Выигрышная серия «Нью-Йорка» резко сменилась чередой фиаско. Коллектив проиграл четвёртую встречу кряду.

    После поражений от «Торонто» (106:113), «Чикаго» (117:118) и «Филадельфии» (112:119), последовала неудачная игра с «Далласом» (121:126). Этот поединок соперники довели до овертайма. Основное время завершилось вничью (115:115).

    Не смогут сыграть из-за травм бедра и колена Джален Брансон и Оби Топпин соответственно.

    «Нью-Йорк» проигрывает, но место в Топ-6 сохраняет. О позициях выше пока можно забыть.

    Важно, не опуститься ниже в таблице. «Никсы» провели 35 матчей и одержали 18 побед. В остальных 17 встречах баскетболисты из Нью-Йорка потерпели поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 2.90, победа «Нью-Йорк» — 1.56.

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    Прогноз: У «Нью-Йорка» есть шикарная возможность прервать чёрную полосу и вернуться на победные рельсы. «Сан-Антонио» ниже классом и этой возможностью нужно воспользоваться.

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-8.5) с коэффициентом 2.55.

    Альтернативный прогноз: Ожидается результативная игра со стороны обеих команд.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.11.

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    «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Прервут ли «никсы» чёрную полосу?
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