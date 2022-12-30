Сан-Антонио. Стадион «AT&T Центр». Дата — 30 декабря. Время — 04:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» проиграл в минувшем игровом дне регулярки. А именно уступили «Оклахоме» (114:130). В этом поединке в составе «шпор» лучший КПД продемонстрировал Девин Вассел. Форвард забросил в кольцо «громобойцев» 20 очков.

В последних пяти встречах национальной ассоциации «Сан-Антонио» одержал две победы и потерпел три поражения.

У «Сперз» два игрока находятся вне игры. Речь о Даге Макдермотте. Форвард «Сан-Антонио» получил травму колена в поединке с «Ютой». Он пропустит второй матч с участием своей команды. В лазарете техасского клуба также числится Джошуа Примо — за неспортивное поведение.

«Сан-Антонио» занимает предпоследнее 14 место в Западной конференции. Клуб провел 34 матча при 11 победах и 23 поражениях.

«Нью-Йорк»

Восемь побед в регулярке — уже история. Выигрышная серия «Нью-Йорка» резко сменилась чередой фиаско. Коллектив проиграл четвёртую встречу кряду.

После поражений от «Торонто» (106:113), «Чикаго» (117:118) и «Филадельфии» (112:119), последовала неудачная игра с «Далласом» (121:126). Этот поединок соперники довели до овертайма. Основное время завершилось вничью (115:115).

Не смогут сыграть из-за травм бедра и колена Джален Брансон и Оби Топпин соответственно.

«Нью-Йорк» проигрывает, но место в Топ-6 сохраняет. О позициях выше пока можно забыть.

Важно, не опуститься ниже в таблице. «Никсы» провели 35 матчей и одержали 18 побед. В остальных 17 встречах баскетболисты из Нью-Йорка потерпели поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 2.90, победа «Нью-Йорк» — 1.56.

Прогноз: У «Нью-Йорка» есть шикарная возможность прервать чёрную полосу и вернуться на победные рельсы. «Сан-Антонио» ниже классом и этой возможностью нужно воспользоваться.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-8.5) с коэффициентом 2.55.

Альтернативный прогноз: Ожидается результативная игра со стороны обеих команд.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.11.