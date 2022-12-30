ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Лионель МессиЕврофутбол возвращается. Воссоединение Месси и Мбаппе, чемпионская гонка Ла Лиги и неустойчивый трон «Баварии» Роберт ЛевандовскийНеожиданный вывод. «Барселоне» будет лучше без Левандовского Хабиб НурмагомедовНаследие Хабиба в легком весе UFC продлится очень долго. Махачева на троне может сменить младший брат «Орла» Усман
  • 15:51
    • Анчелотти заявил, что не планирует покидать «Реал»
  • 15:47
    • «Аль-Наср» хочет подписать Рамоса
  • 15:10
    • 36-летний Жиру может остаться в «Милане»
  • 15:00
    • «Адмирал» на своей площадке всухую переиграл «Амур»
    Все новости спорта

    Хозяева выиграют впервые за четыре очных матча?

    «Бостон» — «Лос-Анджелес Клипперс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 30 декабря 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс»
    Бостон. Стадион «Ти-Ди Гарден». Дата — 30 декабря. Время — 03:30 по мск. «Бостон» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 30 Декабря 2022 года

    «Бостон»

    У «Бостона» совсем недавно была серия из трех поражений подряд, но теперь одержаны победы в трех матчах кряду: над «Миннесотой» (121:109), «Милуоки» (139:118) и «Хьюстоном» (126:102).

    В игре против «Рокетс» солировали Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун. Н а двоих они организовали 77 очков в кольцо противника.

    «Селтикс» закрепились на первой строчке в своей конференции и являются единственной командой лиги, которая имеет больше 70 процентов одержанных побед по сезону. В поединке против «Клипперс» хозяева фавориты, но история последних противостояний между этими клубами не в пользу «Бостона».

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    После возвращения в состав «Лос-Анджелес Клипперс» лидеров команды, клуб из города ангелов преобразился и уже одержал две победы подряд: над «Детройтом» (142:131) и «Торонто» (124:113). Всего же за пять последних матчей у «парусников» только одно поражение в пассиве и довольно неплохое настроение перед матчем с «Бостоном».

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В последнем выигрышном матче лучшим в составе «парусников» были Джордж и Зубац, набравшие по 23 очка. В числе тех, кто преодолел планку в 20 набранных очков также попали Пауэлл и Джексон.

    На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» на четвертом месте в своей конференции с 21 победой при 15 поражениях. Удивительно, но коллектив Тайрона Лью выиграл три последних очных поединка у своего предстоящего соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.42, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.00.

    Прогноз: «Бостон» по всем параметрам сильнее, но гости способны сотворить сенсацию.

    Альтернативный прогноз: Игра будет максимально осторожной с хорошей игрой в защите у обоих команд.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.00.

    Альтернативная ставка: ТМ 223 с коэффициентом 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Латвия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лорьян — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бешикташ — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Реймс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Марсель — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ницца — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Блэкпул — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.04
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бостон» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева выиграют впервые за четыре очных матча?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры