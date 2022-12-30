Бостон. Стадион «Ти-Ди Гарден». Дата — 30 декабря. Время — 03:30 по мск. «Бостон» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

У «Бостона» совсем недавно была серия из трех поражений подряд, но теперь одержаны победы в трех матчах кряду: над «Миннесотой» (121:109), «Милуоки» (139:118) и «Хьюстоном» (126:102).

В игре против «Рокетс» солировали Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун. Н а двоих они организовали 77 очков в кольцо противника.

«Селтикс» закрепились на первой строчке в своей конференции и являются единственной командой лиги, которая имеет больше 70 процентов одержанных побед по сезону. В поединке против «Клипперс» хозяева фавориты, но история последних противостояний между этими клубами не в пользу «Бостона».

«Лос-Анджелес Клипперс»

После возвращения в состав «Лос-Анджелес Клипперс» лидеров команды, клуб из города ангелов преобразился и уже одержал две победы подряд: над «Детройтом» (142:131) и «Торонто» (124:113). Всего же за пять последних матчей у «парусников» только одно поражение в пассиве и довольно неплохое настроение перед матчем с «Бостоном».

В последнем выигрышном матче лучшим в составе «парусников» были Джордж и Зубац, набравшие по 23 очка. В числе тех, кто преодолел планку в 20 набранных очков также попали Пауэлл и Джексон.

На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» на четвертом месте в своей конференции с 21 победой при 15 поражениях. Удивительно, но коллектив Тайрона Лью выиграл три последних очных поединка у своего предстоящего соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.42, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.00.

Прогноз: «Бостон» по всем параметрам сильнее, но гости способны сотворить сенсацию.

Альтернативный прогноз: Игра будет максимально осторожной с хорошей игрой в защите у обоих команд.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.00.

Альтернативная ставка: ТМ 223 с коэффициентом 2.35.