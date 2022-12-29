Детройт. Штат Мичиган. «Литтл Сизарс-арена». Дата — 29 декабря. Время — 03:00 по мск. «Детройт» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» не может выиграть уже шестой матч подряд. Три домашних поражения сменились двумя неудачными в гостях.

И вот снова фиаско на «Литтл Сизарс-арена». «Детройт» дома уступил «Лос-Анджелес Клипперс» (131:142). В этой встрече в составе «Детройта» результативностью отметился Боян Богданович — 23 очка.

В лазарете продолжают пребывать Кейд Каннингем с травмой ноги и Исайя Ливерс с травмой плеча. К ним из-за болезни присоеднился Марвин Багли.

В Восточной конференции «Детройт» занимает 15 место. Команда одержала 8 побед в сезоне при 28 поражениях.

«Орландо»

Три победы и два поражения. Результат последних игр «Орландо». «Маги» значительно прибавили в последний месяц. У команды даже была серия побед.

Она составляла шесть (!) матчей. Дважды коллектив из Флориды обыграл одного из лидеров Востока «Бостон» (95:92 и 117:109), дважды было бито «Торонто» (113:109 и 111:99). А ещё переиграны «Лос-Анджелес Клипперс» (116:111) и «Атланта» (135:124).

Но в последней игре «Орландо» дало маху. Дома уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:129).

В лазарете «Орландо» сейчас находится 3 баскетболиста. Речь о Айзеке (травма колена), Океке (травма колена), Саггсе (травма лодыжки). А вот Харрис вернулся в строй после травмы подколенного сухожилия.

«Орландо» занимает 13 место на Востоке. В 35 матчах команда одержал 13 побед и потерпела 22 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 2.11, победа «Орландо» — 2.00.

Прогноз: Битва аутсайдеров. Выиграть может любой. Но мы остановим выбор на «Орландо», так как у команды есть серьезный опыт. Чего стоят лишь победы над «Бостоном» и «Торонто».

Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть разгромной победе «Орландо». И это вполне реально.

Альтернативная ставка: Фора «Орландо» (-7.5) с коэффициентом 3.08.