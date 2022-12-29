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    Закрепится ли «Бруклин» в Топ-3 Востока?

    «Атланта» — «Бруклин». Прогноз (к. 2.21), ставка на матч регулярки НБА, 29 декабря 2022 года

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    Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 29 декабря. Время — 03:30 по мск. «Атланта» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта»

    Три победы и два поражения. Результат последних игр «Атланты». В минувшем игровом дне команда потерпела гостевое поражение от «Индианы» (114:129). Да, проиграли но лучшим игроком в составе коллектива из Джорджии стал Джон Коллинз. На его счету дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. Таким образом Коллинз успешно вернулся в строй после травмы лодыжки.

    До этого «Атланта» дома обыграла «Чикаго» (130:105). А ещё были победы над «Орландо» (126:125) и «Шарлотт» (125:106).

    В лазарете «ястребов» сейчас находятся два баскетболиста. Из-за болезни пятую игру с участием «Атланты» пропустит Джаррет Калвер. А у Деандре Хантера травма лодыжки. Форвард получил повреждение в матче с «Детройтом».

    «Атланта» на Востоке занимает 8 место. В активе команды 17 побед. В пассиве — 17 поражений.

    «Бруклин»

    Дариус Гарленд — лучший игрок матча с «Кливлендом». Защитник «Бруклина» отправил 46 очков в кольцо соперника и принёс 9-ю победу подряд своей команде. «Бруклин» обыграл «Кливленд» (125:117).

    К слову, Гарленд реализовал 70% бросков с игры. Впечтляющий показатель. Этой победой «Бруклин» обошёл в турнирке «Кливленд» и ворвался в Топ-3 Восточной конференции. «Нетс» в 34 матчах одержал 22 победы и потерпел 12 поражений. Выше только «Милуоки» и «Бостон». Если «кельты» крепко засели на троне, то «баксы» могут отдать своё место.

    Всего одна осечка «Милуоки» и одна успешная игра «Бруклина», может поднять команду из Нью-Йорка на второе место в Восточной конференции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Атланты» — 3.10, победа «Бруклина» — 1.51.

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    Прогноз: «Бруклин» метит на юбилейную 10-ю победу. Команда долго шла, к тому чтобы войти в тройку лучших клубов своей конференции. Следующая цель — закрепиться в Топ-3.

    Ставка: Фора «Бруклина» (-7.5) с коэффициентом 2.21.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на тотале. Предвидется результативная игра со стороны обеих команд.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 245.5 с коэффициентом 2.72.

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    «Атланта» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Закрепится ли «Бруклин» в Топ-3 Востока?
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