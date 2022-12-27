Нью-Орлеан. Стадион «Смузи Кинг Центр». Дата — 27 декабря. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» снова начал выигрывать, и после четырёх поражений кряду одержал две победы: над «Сан-Антонио» (126:117) и «Оклахомой» (128:125) в овертайме. Это позволяет надеяться на положительный исход матча и против «Индианы».

Даже без Уильямсона клуб из Луизианы может демонстрировать крутую результативность. За два последних матча клуб из Луизианы не набирал меньше 126 очков. В последнем победном поединке лучший результат по набранным очкам у Мёрфи (23 балла).

На данный момент у «Нью-Орлеана» 20 побед при 12 поражениях, и второе место в своей конференции, но там такая плотность, что загадывать наперёд уже ничего не хочется. В противостояниях с «Индианой» получаются ровные матчи, поэтому счет последних личных встреч между клубами — 2:2.

«Индиана»

«Индиана», как и предстоящий соперник по матчу выиграла две последние игры. Жертвами пали «Бостон» (117:112) и «Майами» (111:108). С «Пеликанами» будет куда сложнее.

В двух последних выигрышных поединках лучшим в составе «иноходцев» становился Хэлибертон 43 и 33 очками соответственно. Остальные игроки команды не добрались даже до отметки в 20 набранных очков в матче против «Бостона», а в игре против «Майами» только Бадди Хилд пробил «двадцатку», набрав 21 результативный балл.

На данный момент у «Индианы» 17 побед и 16 поражений, и «Индиана» размещается на восьмой строчке турнирной таблицы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.38, победа «Индианы» — 3.15.

Прогноз: Хозяева имеют куда более сбалансированный состав, который и решит исход этого поединка.

Альтернативный прогноз: Соперники максимально активно начинают первые четверти своих последних матчей поэтому поставим на то, что первая четверть окажется самой результативной.

Ставка: Ф1(-11) с коэффициентом 2.65.

Альтернативная ставка: 1-я четверть самая результативная с коэффициентом 3.20.