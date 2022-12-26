Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 26 декабря. Время — 06:30 по мск. «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» выдает домашнюю победную серию. Три победы в трёх матчах. В минувшем игровом дне был обыгран «Портленд» (120:107). В этой встрече лучшим игроком стал Никола Йокич. Центровой набрал 29 очков и отдал 11 передач.

До этого были также обыграны «Мемфис» (105:91) и «Шарлотт» (119:115). В последних пяти играх «Наггетс» также нанёс поражение «Вашингтону» (141:128).

Интересный факт. Дома «Денвер» непобедим уже 5-й матч кряду. В гостях было поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:126). Игра прошла 17 декабря.

«Денвер» — второй клуб Западной конференции. Команда уступает лишь «Мемфису». Команда провела 31 матч: 20 побед и 11 поражений.

«Финикс»

«Финикс» входит в Топ-4 Запада. «Солнечные» провели 33 матча при 19 победах и 14 поражениях. Команду преследует серия неудач. Три победы сменились двумя поражениями.

«Финикс» проиграл на своей арене «Вашингтону» (110:113) и «Мемфису» (100:125). До этого были победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (130:104), «Нью-Орлеан» (118:114) и «Лос-Анджелес Клипперс» (111:95).

В составе «Финикса» есть травмированные игроки. Не смогут своей команде в предстоящей встрече помочь Букер (травма паха), Джонсон (травма колена) и Пейн (травма ноги).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Денвер» — 1.71, победа «Финикс» — 2.50.

Прогноз: Сложный выбор. Играют две равные команды. Второй «Денвер» против четвёртого «Финикса». Наверняка соперники устроят голевое и яркое баскетбольное шоу.

Ставка: Тотал больше 239.5 с коэффициентом 2.74.

Альтернативный прогноз: А ещё есть вероятность того, что команды не смогут определить в основное время. Возможно, потребуется дополнительное время.

Альтернативная ставка: Будет овертайм с коэффициентом 13.00.