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    Кто одержит победу в битве лидеров?

    «Денвер» — «Финикс». Прогноз (к. 2.74), ставка на матч регулярки НБА, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Финикс»
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    Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 26 декабря. Время — 06:30 по мск. «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Декабря 2022 года

    «Денвер»

    «Денвер» выдает домашнюю победную серию. Три победы в трёх матчах. В минувшем игровом дне был обыгран «Портленд» (120:107). В этой встрече лучшим игроком стал Никола Йокич. Центровой набрал 29 очков и отдал 11 передач.

    До этого были также обыграны «Мемфис» (105:91) и «Шарлотт» (119:115). В последних пяти играх «Наггетс» также нанёс поражение «Вашингтону» (141:128).

    Интересный факт. Дома «Денвер» непобедим уже 5-й матч кряду. В гостях было поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:126). Игра прошла 17 декабря.

    «Денвер» — второй клуб Западной конференции. Команда уступает лишь «Мемфису». Команда провела 31 матч: 20 побед и 11 поражений.

    «Финикс»

    «Финикс» входит в Топ-4 Запада. «Солнечные» провели 33 матча при 19 победах и 14 поражениях. Команду преследует серия неудач. Три победы сменились двумя поражениями.

    «Финикс» проиграл на своей арене «Вашингтону» (110:113) и «Мемфису» (100:125). До этого были победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (130:104), «Нью-Орлеан» (118:114) и «Лос-Анджелес Клипперс» (111:95).

    В составе «Финикса» есть травмированные игроки. Не смогут своей команде в предстоящей встрече помочь Букер (травма паха), Джонсон (травма колена) и Пейн (травма ноги).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Денвер» — 1.71, победа «Финикс» — 2.50.

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    Прогноз: Сложный выбор. Играют две равные команды. Второй «Денвер» против четвёртого «Финикса». Наверняка соперники устроят голевое и яркое баскетбольное шоу.

    Ставка: Тотал больше 239.5 с коэффициентом 2.74.

    Альтернативный прогноз: А ещё есть вероятность того, что команды не смогут определить в основное время. Возможно, потребуется дополнительное время.

    Альтернативная ставка: Будет овертайм с коэффициентом 13.00.

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    «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Кто одержит победу в битве лидеров?
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