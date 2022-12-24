«Оклахома-Сити»
«Оклахома» весьма неожиданно начала выигрывать у всех подряд и после бесперспективной проигрышной серии, которая вместила в себя пять поражений, уже выиграла три матча и не собирается останавливаться на достигнутом.
В последнем поединке был обыгран «Портленд» (101:98) на своем паркете и как всегда главной звездой игры стал канадец Шей Гилджес-Александер, набравший 27 очков. Дорт и Гидди на двоих набрали столько же, но это все неважно, если «Тандер» одержали очередную победу.
Три выигранных матча не сильно помогли «Оклахоме». На данный момент у «Тандер» всего лишь 12 позиция на Западе при 14 победах и 18 поражениях.
«Нью-Орлеан»
«Нью-Орлеан» ещё недавно виделся одним из претендентов на лидерство в конференции, но проиграл четыре матча подряд и эти амбиции отпали. Только в последней игре против «Сан-Антонио» (126:117) клуб из Луизианы вспомнил, что такое вкус победы.
В отсутствие Уильямсон в последней игре солировал вылечившийся Си Джей Макколум, настрелявший в кольцо соперника 40 очков. Ему не хватило всего лишь 2 подбора и одной результативной передачи до трипл-дабла.
На данный момент «Нью-Орлеан» на третьем месте в западной конференции, имея 19 побед при 12 поражениях. «Пеликанс» выиграли два последних очных поединка у своего соперника и имеют весьма неплохие шансы на третью победу подряд.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 1.79, победа «Нью-Орлеана» — 2.08.
Прогноз: «Нью-Орлеан» представляет собой серьезную силу, но без Уильямсона он мало на что способен. Хозяева вполне могут продолжить победную поступь.
Альтернативный прогноз: Предположим, что в этой игре «Оклахома» наберет больше очков, чем в среднем по сезону.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.79
Альтернативная ставка: ИТБ (1) 120.5 с коэффициентом 2.82.