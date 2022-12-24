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    Хозяева продолжат выигрышную серию?

    «Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан»
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    «Нью-Орлеан»
    Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 24 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оклахома-Сити»

    «Оклахома» весьма неожиданно начала выигрывать у всех подряд и после бесперспективной проигрышной серии, которая вместила в себя пять поражений, уже выиграла три матча и не собирается останавливаться на достигнутом.

    В последнем поединке был обыгран «Портленд» (101:98) на своем паркете и как всегда главной звездой игры стал канадец Шей Гилджес-Александер, набравший 27 очков. Дорт и Гидди на двоих набрали столько же, но это все неважно, если «Тандер» одержали очередную победу.

    Три выигранных матча не сильно помогли «Оклахоме». На данный момент у «Тандер» всего лишь 12 позиция на Западе при 14 победах и 18 поражениях.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» ещё недавно виделся одним из претендентов на лидерство в конференции, но проиграл четыре матча подряд и эти амбиции отпали. Только в последней игре против «Сан-Антонио» (126:117) клуб из Луизианы вспомнил, что такое вкус победы.

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    В отсутствие Уильямсон в последней игре солировал вылечившийся Си Джей Макколум, настрелявший в кольцо соперника 40 очков. Ему не хватило всего лишь 2 подбора и одной результативной передачи до трипл-дабла.

    На данный момент «Нью-Орлеан» на третьем месте в западной конференции, имея 19 побед при 12 поражениях. «Пеликанс» выиграли два последних очных поединка у своего соперника и имеют весьма неплохие шансы на третью победу подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 1.79, победа «Нью-Орлеана» — 2.08.

    Прогноз: «Нью-Орлеан» представляет собой серьезную силу, но без Уильямсона он мало на что способен. Хозяева вполне могут продолжить победную поступь.

    Альтернативный прогноз: Предположим, что в этой игре «Оклахома» наберет больше очков, чем в среднем по сезону.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.79

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 120.5 с коэффициентом 2.82.

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    «Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева продолжат выигрышную серию?
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