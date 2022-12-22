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    Возвращение Ануноби придаст уверенности «Торонто»?

    «Нью-Йорк» — «Торонто». Прогноз (к. 2.15), ставка на матч регулярки НБА, 22 декабря 2022 года

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    Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 22 декабря. Время — 03:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Декабря 2022 года
    Нью-Йорк
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    •  Нью-Йорк 03:30 Торонто Торонто
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    «Нью-Йорк»

    Их не остановить. Победная серия «Нью-Йорка» продолжается. Команда одержала 8 победу подряд в регулярке. В этот раз под удар «никсов» попал действующий чемпион «Голден Стэйт» (132:94). В этой встрече результативностью отметился Иммануэль Квикли. Защитник набрал 22 очка.

    В выигршную серию входят также матчи против «Индианы» (132:94), «Чикаго» (114:91 и 128:120), «Сакраменто» (112:99), «Шарлотт» (121:102), «Атланты» (113:89) и «Кливленда» (92:81).

    3 декабря — дат последнего поражения «Нью-Йорка». Случилось это в домашней игре против «Далласа» (100:121).

    Баскетболисты «Нью-Йорка» занимают 6 место в своей конференции при 18 победах и 13 поражениях.

    «Торонто»

    Шестое подряд поражение в сезоне терпит «Торонто». Кандацы в последней раз побеждали 8 декабря. Дома тогда был обыгран «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:113).

    С тех пор уступили дважды «Орландо» (109:113 и 99:111) и по разу проиграли «Сакраменто» (123:124), «Бруклину» (116:119) и «Голден Стэйт» (110:126).

    Из свежего — гостевое поражение от «Филадельфии» (101:104). Пришлось играть овертайм, так как основное время завершилось вничью (99:99).

    К слову,состав «Торонто» пока не в самом лучшем состоянии. В лазарете команды 3 баскетболиста. Это Харпер (травма колена), Ачиува (травма лодыжки) и Портер (травма пальца).

    После травмы бедра в строй вернулся один из лидеров команды Ануноби. Он пропустил четыре игры с участием своей команды.

    «Торонто» занимает 10 место на Востоке. Команда провела 31 матч: 13 побед и 18 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорк» — 1.93, победа «Торонто» — 2.15.

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    Прогноз: «Торонто» может вернуться на победные рельсы. Да, соперник серьезный, у которого впечатляющая серия побед. Однако в состав канадского коллектива вернулся Ануноби. Наш выбор в пользу гостей.

    Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.15.

    Альтернативный прогноз: И «Нью-Йорк», и «Торонто» умеют играть открыто. Так, что ожидается открытая игра.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 219.5 с коэффициентом 1.99.

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    «Нью-Йорк» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Возвращение Ануноби придаст уверенности «Торонто»?
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