Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 22 декабря. Время — 03:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

Их не остановить. Победная серия «Нью-Йорка» продолжается. Команда одержала 8 победу подряд в регулярке. В этот раз под удар «никсов» попал действующий чемпион «Голден Стэйт» (132:94). В этой встрече результативностью отметился Иммануэль Квикли. Защитник набрал 22 очка.

В выигршную серию входят также матчи против «Индианы» (132:94), «Чикаго» (114:91 и 128:120), «Сакраменто» (112:99), «Шарлотт» (121:102), «Атланты» (113:89) и «Кливленда» (92:81).

3 декабря — дат последнего поражения «Нью-Йорка». Случилось это в домашней игре против «Далласа» (100:121).

Баскетболисты «Нью-Йорка» занимают 6 место в своей конференции при 18 победах и 13 поражениях.

«Торонто»

Шестое подряд поражение в сезоне терпит «Торонто». Кандацы в последней раз побеждали 8 декабря. Дома тогда был обыгран «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:113).

С тех пор уступили дважды «Орландо» (109:113 и 99:111) и по разу проиграли «Сакраменто» (123:124), «Бруклину» (116:119) и «Голден Стэйт» (110:126).

Из свежего — гостевое поражение от «Филадельфии» (101:104). Пришлось играть овертайм, так как основное время завершилось вничью (99:99).

К слову,состав «Торонто» пока не в самом лучшем состоянии. В лазарете команды 3 баскетболиста. Это Харпер (травма колена), Ачиува (травма лодыжки) и Портер (травма пальца).

После травмы бедра в строй вернулся один из лидеров команды Ануноби. Он пропустил четыре игры с участием своей команды.

«Торонто» занимает 10 место на Востоке. Команда провела 31 матч: 13 побед и 18 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорк» — 1.93, победа «Торонто» — 2.15.

Прогноз: «Торонто» может вернуться на победные рельсы. Да, соперник серьезный, у которого впечатляющая серия побед. Однако в состав канадского коллектива вернулся Ануноби. Наш выбор в пользу гостей.

Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.15.

Альтернативный прогноз: И «Нью-Йорк», и «Торонто» умеют играть открыто. Так, что ожидается открытая игра.

Альтернативная ставка: Тотал больше 219.5 с коэффициентом 1.99.