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    «Парикмахеры» не дадут шанса сопернику?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт». Прогноз (к. 3.93), ставка на матч регулярки НБА, 22 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт»
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    Лос-Анджелес. «Crypto.com-арена». Дата — 22 декабря. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Декабря 2022 года

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Четыре победы в последних пяти матчах. Результат «Лос-Анджелес Клипперс». Команда вновь одержала победу. На этот раз в родных стенах был обыгран «Вашингтон» (102:93).

    В этом поединке в составе «Клипперс» отлчился Кавай Леонард. Форвард «парикмахеров» забросил 31 очко. До дабл-дабла не хватило одного подбора. «Лос-Анджелес Клипперс» также обыграл «Миннесоту» (99:88), «Бостон» (113:93) и «Вашингтон» (114:107).

    Практически месяц спустя в строй вернулся Норман Пауэлл. Он был в лазарете команды с 30 ноября из-за травму, которую получил в поединке с «Портлендом».

    В Западной конференции «Клипперс» идет на 5-м месте. В 32 матчах баскетболисты из Лос-Анджелеса одержали 18 побед и потерпели 14 поражений.

    «Шарлотт»

    Свершилось. «Шарлотт» прервал проигрышную серию из восьми матчей. В гостях «Хорнетс» нанёс поражение «Сакраменто» (125:119). В составе победителей отличился Келли Дж.Убре. Форвард оформл дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

    Неудачная серия команды длилась с 4 по 20 декабря. За это время «Шарлотт» потерпели фиаско в матчах с «Денвером» (115:119), «Милуоки» (96:105), «Лос-Анджелес Клипперс» (117:119), «Бруклину» (116:122), «Нью-Йорку» (102:121) и «Филадельфии» (113:131), «Детройту» (134:141) и «Атланте» (106:125).

    На больничной койке «Шарлотт» сейчас находятся два игрока. Вне игры остается Коди Мартин из-за мышчечной травмы и Смит-младший из-за травмы лодыжки.

    После победы над «Сакраменто», баскетболисты «Шарлотт» поднялись на 14 место в Восточной конференции. Команда одержала 8 побед и потерпела 23 поражения. На последнюю строчку опустился «Детройт».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.41, победа «Шарлотт» — 3.60.

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    Прогноз: В том, что «Лос-Анджелес» должен выигрывать — нет сомнений. Шансы на успех «парикмахеров» велики.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-15.5) с коэффициентом 3.93.

    Альтернативный прогноз: Для тех кто хочет подстраховаться, может поставить на фору гостевой команды.

    Альтернативная ставка: Фора «Шарлотт» (+5.5) с коэффициентом 2.12.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (3.93), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Парикмахеры» не дадут шанса сопернику?
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