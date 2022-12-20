«Оклахома-Сити»
«Оклахома» наконец-то смогла выиграть первый раз за шесть последних матчей и самое удивительное, что ей удалось обыграть самого сильного соперника, который её попадался в этих шести поединках. Жертвой пал «Денверу» (109:115).
Ещё более удивительный результата последней игры из-за того, что в матче не принимал участие в матче Гилджес-Александер, а самым результативным игроком стал другой канадец — Лугенц Дорт. На его счету 24 очка. На одно очко меньше набрал Айзея Джо.
На данный момент времени у «Тандер» всего лишь 13 позиция на Западе при 12 победах и 18 поражениях.
«Портленд»
«Портленд» за последние пять матчей проиграл только «Далласу» (110:130). В преддверии матча с «Оклахомой» у Лилларда и компании отличное настроение, чтобы обыграть молодого и не очень стабильного соперника.
В последней победной игре против «Хьюстона» лучшим снайпером клуба стал Анферни Саймонс, который определил по очкам даже Дамьена. У него 32 результативных баллам. Лилланд настрелял всего лишь 25.
Клуб из Орегона сейчас на шестом месте в своей конференции, имея 17 побед и 13 поражений на текущий момент времени. «Портленду» есть за что отомстить «Оклахоме» поскольку «Тандер» обыгрывали коллектив Биллапса в четырех предыдущих очных поединках.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 3.55, победа «Портленда» — 1.32.
Прогноз: Все будет зависеть сможет ли сыграть Гилджес-Александер или нет, поскольку его тревожат боль в пояснице, но фаворитом видится «Портленд».
Альтернативный прогноз: Гости накидают своему сопернику много очков.
Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.35.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 122 с коэффициентом 2.57.