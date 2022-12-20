Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 20 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома-Сити» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома-Сити»

«Оклахома» наконец-то смогла выиграть первый раз за шесть последних матчей и самое удивительное, что ей удалось обыграть самого сильного соперника, который её попадался в этих шести поединках. Жертвой пал «Денверу» (109:115).

Ещё более удивительный результата последней игры из-за того, что в матче не принимал участие в матче Гилджес-Александер, а самым результативным игроком стал другой канадец — Лугенц Дорт. На его счету 24 очка. На одно очко меньше набрал Айзея Джо.

На данный момент времени у «Тандер» всего лишь 13 позиция на Западе при 12 победах и 18 поражениях.

«Портленд»

«Портленд» за последние пять матчей проиграл только «Далласу» (110:130). В преддверии матча с «Оклахомой» у Лилларда и компании отличное настроение, чтобы обыграть молодого и не очень стабильного соперника.

В последней победной игре против «Хьюстона» лучшим снайпером клуба стал Анферни Саймонс, который определил по очкам даже Дамьена. У него 32 результативных баллам. Лилланд настрелял всего лишь 25.

Клуб из Орегона сейчас на шестом месте в своей конференции, имея 17 побед и 13 поражений на текущий момент времени. «Портленду» есть за что отомстить «Оклахоме» поскольку «Тандер» обыгрывали коллектив Биллапса в четырех предыдущих очных поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 3.55, победа «Портленда» — 1.32.

Прогноз: Все будет зависеть сможет ли сыграть Гилджес-Александер или нет, поскольку его тревожат боль в пояснице, но фаворитом видится «Портленд».

Альтернативный прогноз: Гости накидают своему сопернику много очков.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.35.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 122 с коэффициентом 2.57.