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    «Портленд» спокойно разберется с соперником?

    «Оклахома-Сити» — «Портленд». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома-Сити» — «Портленд»
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    «Портленд»
    Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 20 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома-Сити» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2022 года
    Оклахома
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    •  Оклахома 04:00 Портленд Портленд
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    «Оклахома-Сити»

    «Оклахома» наконец-то смогла выиграть первый раз за шесть последних матчей и самое удивительное, что ей удалось обыграть самого сильного соперника, который её попадался в этих шести поединках. Жертвой пал «Денверу» (109:115).

    Ещё более удивительный результата последней игры из-за того, что в матче не принимал участие в матче Гилджес-Александер, а самым результативным игроком стал другой канадец — Лугенц Дорт. На его счету 24 очка. На одно очко меньше набрал Айзея Джо.

    На данный момент времени у «Тандер» всего лишь 13 позиция на Западе при 12 победах и 18 поражениях.

    «Портленд»

    «Портленд» за последние пять матчей проиграл только «Далласу» (110:130). В преддверии матча с «Оклахомой» у Лилларда и компании отличное настроение, чтобы обыграть молодого и не очень стабильного соперника.

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    В последней победной игре против «Хьюстона» лучшим снайпером клуба стал Анферни Саймонс, который определил по очкам даже Дамьена. У него 32 результативных баллам. Лилланд настрелял всего лишь 25.

    Клуб из Орегона сейчас на шестом месте в своей конференции, имея 17 побед и 13 поражений на текущий момент времени. «Портленду» есть за что отомстить «Оклахоме» поскольку «Тандер» обыгрывали коллектив Биллапса в четырех предыдущих очных поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 3.55, победа «Портленда» — 1.32.

    Прогноз: Все будет зависеть сможет ли сыграть Гилджес-Александер или нет, поскольку его тревожат боль в пояснице, но фаворитом видится «Портленд».

    Альтернативный прогноз: Гости накидают своему сопернику много очков.

    Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.35.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 122 с коэффициентом 2.57.

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    «Оклахома-Сити» — «Портленд»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Портленд» спокойно разберется с соперником?
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