Филадельфия. Штат Пенсильвания. Арена «Веллс-Фарго-центр». Дата — 17 декабря. Время — 03:30 по мск. «Филадельфия» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Тайриз Макси — один из лидеров «Филадельфии». Пока находится вне игры. Травму ноги американский защитник получил еще в домашнем матче против «Милуоки». Случилось это 19 ноября.

С тех пор Макси пропустил 12 матчей с участием своей команды. Поединок против чемпиона «Голден Стэйт» станет 13-м. Остальные баскетболисты «Филадельфии» находятся в строю.

Сейчас у «Филадельфии» длится победная серия. Дома «Сиксерс» одолел «Лос-Анджелес Лейкерс» (133:122), «Шарлотт» (131:113). И вот в минувшем игровом дне нанесли поражение «Сакраменто» (123:103).

В матче с «Сакраменто» особый вклад в победу «Филадельфии» внёс Джоэл Эмбиид. Центровой забросил в кольцо соперника 31 очко.

В турнирной таблице Востока «Филадельфия» входит в Топ-5. В ведущую группу команд «76-е» ворвались после удачной серии игр. В 27 матчах команда одержала 15 побед и потерпела 12 поражений.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» без Стефа Карри. Один из лидеров «золотых» получил травму плеча в последней игре своей команды. Это была гостеваяб итва против «Индианы», которую действующий чемпион проиграл со счётом 119:125.

Стеф Карри провел на площадке 29 минут 33 секунды. За это время забросил в кольцо соперника 38 очков. Если бы не травма, игрок бы наверняка принёс победу своей команде.

А так, «Голден Стэйт» проиграл «иноходцам». Для чемпионов это четвёртое поражение в последних пяти матчах. Были также неудачные игры против «Милуоки» (111:128), «Юты» (123:124) и «Индианы» (104:112).

В турнирке «Голден Стэйт» занимает 10 место. На данный момент у коллектива 14 побед и 15 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Филадельфия» — 1.24, победа «Голден Стэйт» — 5.40.

Прогноз: Без Стефа Карри «Голден Стэйт» будет тяжело в этом матче. Но команда может сплотиться и добыть победу в гостевом поединке. Наш риск в пользу гостей.

Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 5.40.

Альтернативный прогноз: Скорее всего соперники устроят открытый баскетбол. «Филадельфия» и «Голден Стэйт» сыграют результативно.

Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 2.25.