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    Быть ли победе «Голден Стэйт» без Карри?

    «Филадельфия» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 5.40), ставка на матч регулярки НБА, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Голден Стэйт»
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    Стеф Карри, лидер «Голден Стэйт»
    Филадельфия. Штат Пенсильвания. Арена «Веллс-Фарго-центр». Дата — 17 декабря. Время — 03:30 по мск. «Филадельфия» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Декабря 2022 года

    «Филадельфия»

    Тайриз Макси — один из лидеров «Филадельфии». Пока находится вне игры. Травму ноги американский защитник получил еще в домашнем матче против «Милуоки». Случилось это 19 ноября.

    С тех пор Макси пропустил 12 матчей с участием своей команды. Поединок против чемпиона «Голден Стэйт» станет 13-м. Остальные баскетболисты «Филадельфии» находятся в строю.

    Сейчас у «Филадельфии» длится победная серия. Дома «Сиксерс» одолел «Лос-Анджелес Лейкерс» (133:122), «Шарлотт» (131:113). И вот в минувшем игровом дне нанесли поражение «Сакраменто» (123:103).

    В матче с «Сакраменто» особый вклад в победу «Филадельфии» внёс Джоэл Эмбиид. Центровой забросил в кольцо соперника 31 очко.

    В турнирной таблице Востока «Филадельфия» входит в Топ-5. В ведущую группу команд «76-е» ворвались после удачной серии игр. В 27 матчах команда одержала 15 побед и потерпела 12 поражений.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» без Стефа Карри. Один из лидеров «золотых» получил травму плеча в последней игре своей команды. Это была гостеваяб итва против «Индианы», которую действующий чемпион проиграл со счётом 119:125.

    Стеф Карри провел на площадке 29 минут 33 секунды. За это время забросил в кольцо соперника 38 очков. Если бы не травма, игрок бы наверняка принёс победу своей команде.

    А так, «Голден Стэйт» проиграл «иноходцам». Для чемпионов это четвёртое поражение в последних пяти матчах. Были также неудачные игры против «Милуоки» (111:128), «Юты» (123:124) и «Индианы» (104:112).

    В турнирке «Голден Стэйт» занимает 10 место. На данный момент у коллектива 14 побед и 15 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Филадельфия» — 1.24, победа «Голден Стэйт» — 5.40.

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    Прогноз: Без Стефа Карри «Голден Стэйт» будет тяжело в этом матче. Но команда может сплотиться и добыть победу в гостевом поединке. Наш риск в пользу гостей.

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 5.40.

    Альтернативный прогноз: Скорее всего соперники устроят открытый баскетбол. «Филадельфия» и «Голден Стэйт» сыграют результативно.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 2.25.

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    «Филадельфия» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (5.40), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Быть ли победе «Голден Стэйт» без Карри?
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