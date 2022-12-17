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    «Сакраменто» добьется успеха в Мичигане?

    «Детройт» — «Сакраменто». Прогноз (к. 2.11), ставка на матч регулярки НБА, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Сакраменто»
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    «Торонто» — «Сакраменто». Сезон 2022/2023
    Детройт. Штат Мичиган. «Литтл Сизарс-арена». Дата — 17 декабря. Время — 03:00 по мск. «Детройт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Детройт»

    «Детройт» прервал неудачную серию игр. В гостях был обыгран «Шарлотт». Игра перешла в овертайм. Основное время поединка завершилось вничью 127:127. В дополнительное время «Детройту» удалось вырвать победу (141:134).

    Весомый вклад в победу «Детройта» внёс Алек Бёркс. Защитник отправил в кольцо соперника 27 очков, а таке совершил 3 подбора и отдал 3 передачи.

    Этой победой «Детройт» обошёл «Шарлотт» в Восточной конференции. «Пистонс» теперь на 14 месте при 8 победах. Остальные 22 поединка проиграны.

    До этого баскетболисты «Детройта» потерпели фиаско в играх с «Нью-Орлеан» (98:104), «Мемфисом» (103:114) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:124).

    Кейд Каннингем — единственный игрок «Детройта», который находится в лазарете. Был таковым. Защитник получил травму ноги в матче против «Бостона» ещё 10 ноября. Ту встречу клуб из штата Мичиган проиграл (112:128).

    К Каннингему присоединился Исайя Ливерс. Игрок получил травму плеча в матче против «Далласа», 2 декабря. Матч против «Шарлотт» станет шестым без участия Ливерса.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» добилось успеха в выездной встрече с «Торонто» (124:123). Исход противостояния решило всего 1 очко. Лучший результат в составе «Кингз» показал Де’Аарон Фокс. Защитник забросил в кольцо канадцев 27 очков.

    К тому же Фокс оформил дабл-дабл, отдав ещё 10 передач. До трипл-дабла не хватило 4 подборов. Отметим, что игрок вернулся в строй после травмы ноги.

    Таким образом «Сакраменто» прервало неудачную серию матчей, которая составляла две игры. До успеха с «Торонто», команда проиграла в гостях «Нью-Йорку» (99:112) и «Филадельфии» (103:123).

    На данный момент «Сакраменто» поднялось на 6 место в своей конференции. У команды 15 побед при 12 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Детройт» — 2.85, победа «Сакраменто» — 1.58.

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    Прогноз: «Сакраменто» — фаворит пары и должен побеждать соперника на его площадке.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-6.5) с коэффициентом 2.11.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на тотале. Команды редко играют за 230 очков. Скорее всего «Детройт» и «Сакраменто» сыграют надежнее в обороне.

    Альтернативная ставка: Тотал меньше 230.5 с коэффициентом 2.77.

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    «Детройт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» добьется успеха в Мичигане?
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