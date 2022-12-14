Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 14 декабря. Время — 03:30 по мск. «Милуоки» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» хоть и набрал превосходный темп, но в последней игре против «Хьюстона» (92:99) совершенно ничего не смог показать и проиграл абсолютно по делу. Тем самым прервалась четырех матчевая победная серия «оленей».

Адетокунбо в последнем матче даже не добрался до отметки в 20 набранных очков, что с ним бывает крайне редко. Даже Холидей набрал больше, чем грек (25 очков против 16). Основная причина неудачи — снова травма Миддлтона, который травмировал лодыжку.

У «Милуоки» за 14 домашних поединков только три поражения: «Атланте» (106:122), «Чикаго» (113:118) и в недавней игре «Лос-Анджелесу». «Голден Стэйт» вполне по силам нанести четвертое домашнее поражение ослабленному сопернику.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» после двух проигранных матчей «Индиане» (104:112) и «Юте» (123:124) смог обыграть в тяжелом матче «Бостон» (123:107) и подтвердил статус клуба, который может обыграть команду любой силы, когда нужно.

Лучшим в матче с «Селтикс» Томпсон на пару с Карри набрали 66 очков, чего вполне хватило для уверенной победы над лидером всей лиги на данный момент времени.

На данный момент подопечные Керра находятся на 9 месте в своей конференции, имея в своем активе 14 побед при 13 поражениях. Несмотря на то, что «Милуоки» выиграл два последних матча у «воинов» на своем паркете, но в этой игре гости имеют очень хорошие шансы победить.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.48, победа «Голден Стэйт» — 2.40.

Прогноз: У хозяев не будет Миддлтона, поэтому гости воспользуются шансом победить в этом матче.

Альтернативный прогноз: «Милуоки» не доберется до среднего показателя набранных очков по сезону.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.40.

Альтернативная ставка: ИТМ (1) 112 с коэффициентом 2.00