Противостояние «76-ых» и «рептилий» возвращается из Онтарио в Филадельфию. Пятая битва в дуэле. Игра пройдет на арене «Уэллс Фарго Центр». Дата встречи — 26 апреля. Начало — в 03:00 по мск. «Севенти Сиксерс» — «Торонто Рэпторс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севенти Сиксерс»

«Филадельфия» — упустила шикарную возможность квалифицироваться в четвертьфинал НБА. «76-ые» неожиданно уступили «хищникам» в четвёртой игре противостояния (102:110).

С составе «Сиксерс» самым результативным стал атакующий защитник Джеймс Харден. Баскетболист набрал 22 очка. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл: 15 очков и 11 подборов.

Счёт в серии (3:1) — в пользу «Филадельфии». Теперь «Сиксерс» попробуют пробиться в 1/4 со второй попытки. Самое интересное, что команда может это сделать дома — на арене «Уэллс Фарго Центр».

«Торонто Рэпторс»

«Торонто» — больше не может себе позволить проиграть. Любая осечка может лишить «хищников» дальнейшего участия в плей-офф НБА.

После трёх поражений подряд канадцы неожиданно удивили соперника. Основной вклад в сенсационную победу внёс форвард Паскаль Сиакам. В составе «рептилий» камерунец забросил 34 очка

По ходу победной встречи «Торонто» потерял одного из лидеров. Защитник «хищников» Фред Ванвлит получил травму.

Прогноз и ставки

Победа «Торонто» — 4.00, победа «Севенти Сиксерс» — 1.40. Коэффициенты на матч от букмекеров.

Прогноз: «Севенти Сиксерс» скорее всего добьётся успеха. «76-ые» не допустят повторной осечки и при своих болельщиках будут стремиться к главной цели — выходу в четвертьфинал НБА.

Ставка — победа «Севенти Сиксерс» за 1.40