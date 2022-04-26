«Севенти Сиксерс»
«Филадельфия» — упустила шикарную возможность квалифицироваться в четвертьфинал НБА. «76-ые» неожиданно уступили «хищникам» в четвёртой игре противостояния (102:110).
С составе «Сиксерс» самым результативным стал атакующий защитник Джеймс Харден. Баскетболист набрал 22 очка. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл: 15 очков и 11 подборов.
Счёт в серии (3:1) — в пользу «Филадельфии». Теперь «Сиксерс» попробуют пробиться в 1/4 со второй попытки. Самое интересное, что команда может это сделать дома — на арене «Уэллс Фарго Центр».
«Торонто Рэпторс»
«Торонто» — больше не может себе позволить проиграть. Любая осечка может лишить «хищников» дальнейшего участия в плей-офф НБА.
После трёх поражений подряд канадцы неожиданно удивили соперника. Основной вклад в сенсационную победу внёс форвард Паскаль Сиакам. В составе «рептилий» камерунец забросил 34 очка
По ходу победной встречи «Торонто» потерял одного из лидеров. Защитник «хищников» Фред Ванвлит получил травму.
Прогноз и ставки
Победа «Торонто» — 4.00, победа «Севенти Сиксерс» — 1.40. Коэффициенты на матч от букмекеров.
Прогноз: «Севенти Сиксерс» скорее всего добьётся успеха. «76-ые» не допустят повторной осечки и при своих болельщиках будут стремиться к главной цели — выходу в четвертьфинал НБА.
Ставка — победа «Севенти Сиксерс» за 1.40