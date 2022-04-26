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    «Севенти Сиксерс» — «Торонто Рэпторс». Прогноз (к.1.40), ставка на матч плей-офф НБА, 26 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Севенти Сиксерс» — «Торонто Рэпторс»
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    «Филадельфия» — «Торонто»
    Противостояние «76-ых» и «рептилий» возвращается из Онтарио в Филадельфию. Пятая битва в дуэле. Игра пройдет на арене «Уэллс Фарго Центр». Дата встречи — 26 апреля. Начало — в 03:00 по мск. «Севенти Сиксерс» — «Торонто Рэпторс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 26 Апреля 2022 года
    Филадельфия
  • НБА. Плей-офф
    •  Филадельфия 03:00 Торонто Торонто
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    «Севенти Сиксерс»

    «Филадельфия» — упустила шикарную возможность квалифицироваться в четвертьфинал НБА. «76-ые» неожиданно уступили «хищникам» в четвёртой игре противостояния (102:110).

    С составе «Сиксерс» самым результативным стал атакующий защитник Джеймс Харден. Баскетболист набрал 22 очка. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл: 15 очков и 11 подборов.

    Счёт в серии (3:1) — в пользу «Филадельфии». Теперь «Сиксерс» попробуют пробиться в 1/4 со второй попытки. Самое интересное, что команда может это сделать дома — на арене «Уэллс Фарго Центр».

    «Торонто Рэпторс»

    «Торонто» — больше не может себе позволить проиграть. Любая осечка может лишить «хищников» дальнейшего участия в плей-офф НБА.

    После трёх поражений подряд канадцы неожиданно удивили соперника. Основной вклад в сенсационную победу внёс форвард Паскаль Сиакам. В составе «рептилий» камерунец забросил 34 очка

    По ходу победной встречи «Торонто» потерял одного из лидеров. Защитник «хищников» Фред Ванвлит получил травму.

    Прогноз и ставки

    Победа «Торонто» — 4.00, победа «Севенти Сиксерс» — 1.40. Коэффициенты на матч от букмекеров.

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    Прогноз: «Севенти Сиксерс» скорее всего добьётся успеха. «76-ые» не допустят повторной осечки и при своих болельщиках будут стремиться к главной цели — выходу в четвертьфинал НБА.

    Ставка — победа «Севенти Сиксерс» за 1.40

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    «Севенти Сиксерс» — «Торонто Рэпторс»: прогноз, ставка (1.40), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Попытка №2
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