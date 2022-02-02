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    Окажет ли шаткий «Бруклин» сопротивление «Финиксу»?

    «Финикс» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 2 февраля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Бруклин»
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    Крис Пол
    В среду, 2 февраля, «Финикс» примет «Бруклин» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Финикс» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Февраля 2022 года

    «Финикс»

    «Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 40 побед и девять поражений.

    Действующая победная серия «Санз» насчитывает десять поединков. Их последней жертвой стал «Сан-Антонио» (115:110).

    У победителей 28 очков набрал Девин Букер, Микал Бриджес добавил еще 26, а Крис Пол оформил дабл-дабл из 20 очков и 19 передач.

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    После травм у «Финикса» восстанавливаются Деандре Эйтон, Джей Краудер, Лэндри Шемет, Абдель Надер, Кэмерон Пэйн, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    «Бруклин»

    «Бруклин» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 29 побед и 20 поражений.

    В четырех последних матчах «Нетс» поочередно уступили «Миннесоте» (125:136), «Лейкерс» (96:106), «Денверу» (118:124) и «Голден Стэйт» (106:110).

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    • В игре с «Уорриорз» Кайри Ирвинг набрал 32 очка, сделал 7 подборов и 7 передач. Патрик Миллз добавил 24 балла, а Джеймс Джонсон — 14.

    Среди травмированных у «Бруклина» значатся Ламаркус Олдридж, Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Пол Миллсэп и Джо Харрис.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.36, победа «Бруклина» — 3.00.

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    В настоящее время «Санз» выглядят неудержимыми. Даже когда у них что-то не получается, они каким-то образом выходят из сложных ситуаций.

    Очевидно, что кризисный «Бруклин» не готов на равных соперничать с лидером сводной турнирной таблицы. Даже если на площадку вернется Харден, это никак не повлияет на расклад сил. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -6,5» за 1.87.

    У «Нетс» сейчас довольно шаткая оборона, поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал "Финикса" больше 114,5» за 1.85.

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    «Финикс» — «Бруклин»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Окажет ли шаткий «Бруклин» сопротивление «Финиксу»?
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