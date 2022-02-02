В среду, 2 февраля, «Финикс» примет «Бруклин» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Финикс» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 40 побед и девять поражений.

Действующая победная серия «Санз» насчитывает десять поединков. Их последней жертвой стал «Сан-Антонио» (115:110).

У победителей 28 очков набрал Девин Букер, Микал Бриджес добавил еще 26, а Крис Пол оформил дабл-дабл из 20 очков и 19 передач.

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После травм у «Финикса» восстанавливаются Деандре Эйтон, Джей Краудер, Лэндри Шемет, Абдель Надер, Кэмерон Пэйн, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

«Бруклин»

«Бруклин» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 29 побед и 20 поражений.

В четырех последних матчах «Нетс» поочередно уступили «Миннесоте» (125:136), «Лейкерс» (96:106), «Денверу» (118:124) и «Голден Стэйт» (106:110).

В игре с «Уорриорз» Кайри Ирвинг набрал 32 очка, сделал 7 подборов и 7 передач. Патрик Миллз добавил 24 балла, а Джеймс Джонсон — 14.

Среди травмированных у «Бруклина» значатся Ламаркус Олдридж, Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Пол Миллсэп и Джо Харрис.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.36, победа «Бруклина» — 3.00.

В настоящее время «Санз» выглядят неудержимыми. Даже когда у них что-то не получается, они каким-то образом выходят из сложных ситуаций.

Очевидно, что кризисный «Бруклин» не готов на равных соперничать с лидером сводной турнирной таблицы. Даже если на площадку вернется Харден, это никак не повлияет на расклад сил. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -6,5» за 1.87.

У «Нетс» сейчас довольно шаткая оборона, поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал "Финикса" больше 114,5» за 1.85.