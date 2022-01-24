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    Сдержит ли «Голден Стэйт» мощную атаку «Юты»?

    «Голден Стэйт» — «Юта». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Юта»
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    Стеф Карри
    В понедельник, 24 января, «Голден Стэйт» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Января 2022 года
    Голден Стэйт
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    •  Голден Стэйт 04:30 Юта Юта
  • НБА
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    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 33 победы в 46 матчах.

    С начала января «Уорриорз» выступают с переменным успехом. В своем последнем матче они обыграли «Хьюстон» (105:103).

    Стеф Карри оформил дабл-дабл из 22очков и 12 передач. Джордан Пул добавил 20 баллов, а Эндрю Уиггинс — 17.

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    В лазарете «Голден Стэйт» находятся Дрэймонд Грин, Андре Игуодала и Джеймс Уайзмен.

    «Юта»

    «Юта» идет четвертой в турнирной таблице Западной конференции с 30 победами и 16 поражениями.

    В восьми последних матчах игроки «Джаз» одержали всего две победы. Накануне они обыграли «Детройт» (111:101).

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    • Руди Гобер сделал дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов. Боян Богданович отметился 23 баллами, а Джордан Кларкссон — 20.

    Под вопросом остается выход на площадку Руди Гобера, Трента Форреста, Хассана Уайтсайда и Бояна Богдановича. Скорее всего, не сыграет Донован Митчелл.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.59, победа «Юты» — 2.25.

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    Ни «Уорриорз», ни «Джаз» не впечатляют в последнее время, но нам трудно ставить против калифорнийцев, ведь у «Юты» могут быть серьезные кадровые проблемы.

    Даже без одного Митчелла гостям будет невероятно сложно составить конкуренцию, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -3,5» за 1.87.

    У «Юты» лучшая атака в лиге, но сейчас она ослаблена. Кроме того, ей будет противостоять лучшая оборона в НБА. Еще один вариант — «тотал меньше 221,5» за 1.87.

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    «Голден Стэйт» — «Юта»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Сдержит ли «Голден Стэйт» мощную атаку «Юты»?
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