В понедельник, 24 января, «Голден Стэйт» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 33 победы в 46 матчах.

С начала января «Уорриорз» выступают с переменным успехом. В своем последнем матче они обыграли «Хьюстон» (105:103).

Стеф Карри оформил дабл-дабл из 22очков и 12 передач. Джордан Пул добавил 20 баллов, а Эндрю Уиггинс — 17.

Все прогнозы на НБА

В лазарете «Голден Стэйт» находятся Дрэймонд Грин, Андре Игуодала и Джеймс Уайзмен.

«Юта»

«Юта» идет четвертой в турнирной таблице Западной конференции с 30 победами и 16 поражениями.

В восьми последних матчах игроки «Джаз» одержали всего две победы. Накануне они обыграли «Детройт» (111:101).

Руди Гобер сделал дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов. Боян Богданович отметился 23 баллами, а Джордан Кларкссон — 20.

Под вопросом остается выход на площадку Руди Гобера, Трента Форреста, Хассана Уайтсайда и Бояна Богдановича. Скорее всего, не сыграет Донован Митчелл.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.59, победа «Юты» — 2.25.

Ни «Уорриорз», ни «Джаз» не впечатляют в последнее время, но нам трудно ставить против калифорнийцев, ведь у «Юты» могут быть серьезные кадровые проблемы.

Даже без одного Митчелла гостям будет невероятно сложно составить конкуренцию, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -3,5» за 1.87.

У «Юты» лучшая атака в лиге, но сейчас она ослаблена. Кроме того, ей будет противостоять лучшая оборона в НБА. Еще один вариант — «тотал меньше 221,5» за 1.87.