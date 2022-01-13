«Чикаго»
«Чикаго» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 27 побед и 11 поражений.
В 11 последних матчах «Буллз» одержали десять побед, проиграв лишь раз. Накануне они разобрались с «Детройтом» (133:87).
Самым результативным с 22 баллами стал Никола Вучевич. Демар Дерозан был близок к трипл-даблу — 20 очков, 12 подборов и 7 передач. Лонзо Болл отметился 18 баллами.
После травм у «Чикаго» восстанавливаются Алекс Карузо, Джавонте Грин, Тайлер Кук и Патрик Уильямс.
«Бруклин»
«Бруклин» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 25 победами и 14 поражениями.
В четырех предыдущих встречах «Нетс» выиграли у «Индианы» (129:121) и «Сан-Антонио» (121:119 ОТ), проиграв «Милуоки» (109:121) и «Портленду» (108:114).
В игре с «Трэйл Блэйзерс» Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Кайри Ирвинг добавил 22 очка, а Кэмерон Томас – 21.
Среди травмированных у «Бруклина» значатся Кайри Ирвинг, Николас Клэкстон, Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж и Джо Харрис.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.85, победа «Бруклина» — 1.96.
У «Нетс» возникли проблемы в домашних встречах, зато они остаются лучшей выездной командой лиги с 14 победами и четырьмя поражениями.
В этом сезоне «Буллз» уже дважды обыграли «Нетс», но к этой игре они подойдут более уставшими из-за плотного графика, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».
Также возьмем «тотал меньше 227,5» за 1.90. В целом ожидаем равной игры и, как нам кажется, ключевым фактором станет оборона.