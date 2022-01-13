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    Избежит ли «Бруклин» третьего поражения от «Чикаго»?

    «Чикаго» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Бруклин»
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    Кайри Ирвинг
    В четверг, 13 января, «Чикаго» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    «Чикаго» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 27 побед и 11 поражений.

    В 11 последних матчах «Буллз» одержали десять побед, проиграв лишь раз. Накануне они разобрались с «Детройтом» (133:87).

    Самым результативным с 22 баллами стал Никола Вучевич. Демар Дерозан был близок к трипл-даблу — 20 очков, 12 подборов и 7 передач. Лонзо Болл отметился 18 баллами.

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    После травм у «Чикаго» восстанавливаются Алекс Карузо, Джавонте Грин, Тайлер Кук и Патрик Уильямс.

    «Бруклин»

    «Бруклин» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 25 победами и 14 поражениями.

    В четырех предыдущих встречах «Нетс» выиграли у «Индианы» (129:121) и «Сан-Антонио» (121:119 ОТ), проиграв «Милуоки» (109:121) и «Портленду» (108:114).

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    • В игре с «Трэйл Блэйзерс» Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Кайри Ирвинг добавил 22 очка, а Кэмерон Томас – 21.

    Среди травмированных у «Бруклина» значатся Кайри Ирвинг, Николас Клэкстон, Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж и Джо Харрис.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.85, победа «Бруклина» — 1.96.

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    У «Нетс» возникли проблемы в домашних встречах, зато они остаются лучшей выездной командой лиги с 14 победами и четырьмя поражениями.

    В этом сезоне «Буллз» уже дважды обыграли «Нетс», но к этой игре они подойдут более уставшими из-за плотного графика, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также возьмем «тотал меньше 227,5» за 1.90. В целом ожидаем равной игры и, как нам кажется, ключевым фактором станет оборона.

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    «Чикаго» — «Бруклин»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Избежит ли «Бруклин» третьего поражения от «Чикаго»?
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