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    Навяжет ли «Мемфис» борьбу «Финиксу»?

    «Финикс» — «Мемфис». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 28 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Мемфис»
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    Крис Пол
    Во вторник, 28 декабря, «Финикс» примет «Мемфис» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и шесть поражений.

    Одержав пять побед подряд, подопечные Монти Уильямса накануне потерпели поражение в принципиальном противостоянии с «Голден Стэйт» (107:116).

    Крис Пол записал себе в актив 21 очко, 8 передач и 6 подборов. Деандре Эйтон добавил 18 баллов, Микал Бриджес — 17, а Девин Букер — лишь 13.

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    За «Финикс» точно не сыграют Элфрид Пэйтон, Абдель Надер, Джей Краудер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    «Мемфис»

    «Мемфис» идет четвертым в турнирной таблице Западной конференции с 20 победами и 14 поражениями.

    Уступив «Портленду» (100:105), «Оклахоме» (99:102) и «Голден Стэйт» (104:113), в своем последнем матче команда Тейлора Дженкинса разгромила «Сакраменто» (127:102).

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    • В поединке с «Кингз» Десмонд Бейн отметился 28 очками. Джарен Джексон принес в копилку команды 21 балл, а Джа Морант — 18 очков, 9 передач и 7 подборов.

    На карантине у «Мемфиса» находятся Де'Энтони Мелтон, Диллон Брукс, Зайари Уильямс, Ив Пон и Джарретт Калвер. После травм восстанавливаются Сэм Меррилл и Санти Альдама.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.24, победа «Мемфиса» — 4.10.

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    Чтобы прервать неудачную серию, «Гриззлиз» пришлось ждать встречи с одной из худших команд лиги в оборонительном плане.

    Однако успех в игре с «Сакраменто» вряд ли способен придать «Мемфису» уверенности перед вылетом в Аризону.

    «Санз» — одна из лучших оборонительных команд лиги, которая у себя дома в этом сезоне проиграла всего трижды. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -8,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал меньше 219,5» за 1.90. У «Мемфиса» есть талантливые игроки в атаке, но в последнее время они набирают не так много очков.

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    «Финикс» — «Мемфис»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Навяжет ли «Мемфис» борьбу «Финиксу»?
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