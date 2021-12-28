Во вторник, 28 декабря, «Финикс» примет «Мемфис» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и шесть поражений.

Одержав пять побед подряд, подопечные Монти Уильямса накануне потерпели поражение в принципиальном противостоянии с «Голден Стэйт» (107:116).

Крис Пол записал себе в актив 21 очко, 8 передач и 6 подборов. Деандре Эйтон добавил 18 баллов, Микал Бриджес — 17, а Девин Букер — лишь 13.

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За «Финикс» точно не сыграют Элфрид Пэйтон, Абдель Надер, Джей Краудер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

«Мемфис»

«Мемфис» идет четвертым в турнирной таблице Западной конференции с 20 победами и 14 поражениями.

Уступив «Портленду» (100:105), «Оклахоме» (99:102) и «Голден Стэйт» (104:113), в своем последнем матче команда Тейлора Дженкинса разгромила «Сакраменто» (127:102).

В поединке с «Кингз» Десмонд Бейн отметился 28 очками. Джарен Джексон принес в копилку команды 21 балл, а Джа Морант — 18 очков, 9 передач и 7 подборов.

На карантине у «Мемфиса» находятся Де'Энтони Мелтон, Диллон Брукс, Зайари Уильямс, Ив Пон и Джарретт Калвер. После травм восстанавливаются Сэм Меррилл и Санти Альдама.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.24, победа «Мемфиса» — 4.10.

Чтобы прервать неудачную серию, «Гриззлиз» пришлось ждать встречи с одной из худших команд лиги в оборонительном плане.

Однако успех в игре с «Сакраменто» вряд ли способен придать «Мемфису» уверенности перед вылетом в Аризону.

«Санз» — одна из лучших оборонительных команд лиги, которая у себя дома в этом сезоне проиграла всего трижды. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -8,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал меньше 219,5» за 1.90. У «Мемфиса» есть талантливые игроки в атаке, но в последнее время они набирают не так много очков.