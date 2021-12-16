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    Преподнесут ли «Клипперс» еще один сюрприз?

    «Юта» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Клипперс»
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    Люк Кеннард
    В четверг, 16 декабря, «Юта» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 06:00 по московскому времени. «Юта» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта»

    «Юта» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 19 побед и семь поражений.

    Победная серия подопечных Куина Снайдера насчитывает семь матчей. Их последней жертвой стал «Вашингтон» (123:98).

    В этом поединке Донован Митчелл отметился 28 баллами. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов, а Хассан Уайтсайд — из 18 очков и 14 подборов.

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    Среди травмированных у «Юты» значатся Удока Азубуике и Джаред Батлер.

    «Клипперс»

    «Клипперс» идут пятыми в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и 12 поражениями.

    В четырех последних матчах команда Тайрона Лю поочередно обыграла «Портленд» (102:90), «Бостон» (114:111), «Орландо» (106:104) и «Финикс» (111:95).

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    • В игре с «Санз» самым результативным с 24 очками стал Маркус Моррис. Реджи Джексон добавил 19 баллов, Теренс Мэнн — 17, а Люк Кеннард — 16.

    Из-за травм за «Клипперс» не сыграют Кавай Леонард, Джейсон Престон и Серж Ибака. Под вопросом остается участие Пола Джорджа и Николя Батюма.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.22, победа «Клипперс» — 4.30.

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    Баскетболисты «Джаз» подходят к этой игре в отличной форме. Они отличаются отменной игрой в обороне, прибавив при этом в атаке, где даже Гобер смотрится увереннее.

    Однако мы бы не стали сбрасывать со счетов команду Тайрона Лю, которая, оставшись без Джорджа, выдала блестящую серию, обыграв даже лидера конференции, во что верилось с трудом.

    Нам кажется, что эксперты сильно недооценивают гостей, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой +8,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «тотал меньше 215,5» за 1.90. Обе команды отменно играют в обороне, а в сумме пропускают в среднем лишь 208,5 очка за игру, так что готовимся увидеть много промахов.

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    «Юта» — «Клипперс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Преподнесут ли «Клипперс» еще один сюрприз?
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