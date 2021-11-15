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    Справится ли оборона «Денвера» с «Портлендом»?

    «Денвер» — «Портленд». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Портленд»
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    Никола Йокич
    В понедельник, 15 ноября, «Денвер» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 04:00 по московскому времени. «Денвер» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    «Денвер» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, одержав восемь побед в 12 матчах.

    Текущая победная серия «Наггетс» насчитывает четыре встречи, в которых они поочередно разобрались с «Хьюстоном» (95:94), «Майами» (113:96), «Индианой» (101:98) и «Атлантой» (105:96).

    В последней игре Никола Йокич оформил трипл-дабл из 22 очков, 19 подборов и 10 передач. Самым же результативным стал Аарон Гордон с 23 баллами.

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    В лазарете «Денвера» находятся Джамал Маррей, Майкл Портер и Влатко Чанчар.

    «Портленд»

    «Портленд» идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции с шестью победами и семью поражениями.

    «Трэйл Блэйзерс» пока явно не хватает стабильности. На минувшей неделе они проиграли «Клипперс» (109:117) и «Финиксу» (109:119), обыграв при этом «Хьюстон» (104:92).

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    • Дамиан Лиллард стал самым результативным во встрече с «Рокетс», записав себе в актив 20 очков, 6 подборов и 7 передач. Си Джей Макколлум отметился 17 баллами при 7 реализованных бросках из 21.

    В список травмированных «Портленда» попал Лиллард, но его повреждение может ему позволить выйти на паркет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.51, победа «Портленда» — 2.65.

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    «Наггетс» проводят стартовый отрезок сезона с определенными кадровыми проблемами, которые, впрочем, пока не сильно им вредят.

    Они выиграли свои последние пять домашних игр и продемонстрировали лучшую защиту в НБА.

    Что касается «Трэйл Блэйзерс», то их недавний успех во встрече с «Хьюстоном» никакого не впечатлил, ведь техасцы сейчас проигрывают всем подряд. Кроме того, Лиллард и Макколлум не имеют стабильного броска. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -4,5» за 1.86.

    Еще один вариант — «тотал меньше 215,5» за 1.92. «Денвер» в целом ассоциируется с надежностью обороны, а в атаке ему не все удается без Маррея и Портера. «Портленд» же очень нестабилен в плане набора очков.

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    «Денвер» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Справится ли оборона «Денвера» с «Портлендом»?
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