В четверг, 11 ноября, «Чикаго» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 московскому времени. «Чикаго» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с семью победами в десяти матчах.

«Быки» выдали отличный старт, но в начале ноября потерпели два поражения подряд от «Филадельфии» (98:103 и 105:114).

В своей последней игре они довольно уверенно разобрались с «Бруклином» (118:95). Самым результативным стал Демар Дерозан с 28 баллами. Зак Лавин добавил 24 очка, а Никола Вучевич — 11 очков и 13 подборов.

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Среди травмированных у «Чикаго» значатся Коби Уайт и Патрик Уильямс.

«Даллас»

«Даллас» расположился на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции, тоже имея на своем счету семь побед в десяти матчах.

В этом месяце «Маверикс» проиграли только «Майами» (100:125), после чего поочередно обыграли «Сан-Антонио» (109:108), «Бостон» (107:104) и «Нью-Орлеан» (108:92).

В игре с «Пеликанс» Лука Дончич набрал 25 очков, а Тим Хардуэй-младший и Джейлен Брансон — по 17. Кристапс Порзингис реализовал с игры 4 броска из 13 и завершил встречу с 12 баллами.

У «Далласа» после травмы восстанавливается Макси Клебер, возвращение которого ожидается к 12 ноября.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.65, победа «Далласа» — 2.30.

Несмотря на то, что у команд идентичные показатели побед и поражений, они оставляют разное впечатление о себе.

«Быки», как правило, оправдывают звание фаворита в своих матчах. Единственным исключением стала домашняя встреча с «Филадельфией».

А вот «Маверикс», даже в тех играх, где считаются явными фаворитами, далеко не всегда пробивают усредненную фору. Поскольку «Буллз» сильны именно на домашней арене, наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -3,5» за 1.95.

Также заметим, что «Даллас» редко пробивает предложенный тотал, демонстрируя скромные показатели в атаке. По факту, впереди все держится на Дончиче. У «Чикаго» схожая ситуация. И хотя Дерозан и Лавин стабильнее, «Буллз» тоже приходится отрабатывать в обороне, чтобы добиваться хороших результатов. Еще один вариант — «тотал меньше 212,5» за 1.92.