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    Кто из команд одержит восьмую победу в сезоне?

    «Чикаго» — «Даллас». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Даллас»
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    Зак Лавин
    В четверг, 11 ноября, «Чикаго» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 московскому времени. «Чикаго» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    «Чикаго» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с семью победами в десяти матчах.

    «Быки» выдали отличный старт, но в начале ноября потерпели два поражения подряд от «Филадельфии» (98:103 и 105:114).

    В своей последней игре они довольно уверенно разобрались с «Бруклином» (118:95). Самым результативным стал Демар Дерозан с 28 баллами. Зак Лавин добавил 24 очка, а Никола Вучевич — 11 очков и 13 подборов.

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    Среди травмированных у «Чикаго» значатся Коби Уайт и Патрик Уильямс.

    «Даллас»

    «Даллас» расположился на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции, тоже имея на своем счету семь побед в десяти матчах.

    В этом месяце «Маверикс» проиграли только «Майами» (100:125), после чего поочередно обыграли «Сан-Антонио» (109:108), «Бостон» (107:104) и «Нью-Орлеан» (108:92).

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    • В игре с «Пеликанс» Лука Дончич набрал 25 очков, а Тим Хардуэй-младший и Джейлен Брансон — по 17. Кристапс Порзингис реализовал с игры 4 броска из 13 и завершил встречу с 12 баллами.

    У «Далласа» после травмы восстанавливается Макси Клебер, возвращение которого ожидается к 12 ноября.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.65, победа «Далласа» — 2.30.

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    Несмотря на то, что у команд идентичные показатели побед и поражений, они оставляют разное впечатление о себе.

    «Быки», как правило, оправдывают звание фаворита в своих матчах. Единственным исключением стала домашняя встреча с «Филадельфией».

    А вот «Маверикс», даже в тех играх, где считаются явными фаворитами, далеко не всегда пробивают усредненную фору. Поскольку «Буллз» сильны именно на домашней арене, наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -3,5» за 1.95.

    Также заметим, что «Даллас» редко пробивает предложенный тотал, демонстрируя скромные показатели в атаке. По факту, впереди все держится на Дончиче. У «Чикаго» схожая ситуация. И хотя Дерозан и Лавин стабильнее, «Буллз» тоже приходится отрабатывать в обороне, чтобы добиваться хороших результатов. Еще один вариант — «тотал меньше 212,5» за 1.92.

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    «Чикаго» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Кто из команд одержит восьмую победу в сезоне?
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